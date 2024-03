Teatro Túlio Piva reabre as portas, com pocket show realizado por Rogério e Rodrigo Piva

O Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564) será reaberto para a população, após dez anos sem atividades. Inaugurado em 1970, o espaço recebeu o atual nome em 1999, em homenagem ao compositor e sambista gaúcho Túlio Piva, e estava desativado desde 2014 por instabilidade na construção, a partir de laudo técnico. Para comemorar a retomada do local, uma nova homenagem a Piva acontece a partir de um pocket show de Rogério e Rodrigo Piva, netos do compositor. O evento ocorre nesta terça-feira (19), apenas para convidados. A agenda do Teatro será dividida entre empresa privada e poder público municipal.

A responsabilidade da obra é da Opinião Produtora, que, em 2019, ganhou a concessão do Auditório Araújo Vianna: no contrato, também estava prevista a gestão do Teatro Túlio Piva, após sua revitalização. Os serviços foram iniciados em 2020, mas a pandemia de Covid-19 interrompeu a revitalização, que só foi retomada em 2022. Ao todo, R$ 7,5 milhões foram investidos pela empresa, que administra ambos os locais até 2031. "O Teatro de Câmara Túlio Piva é muito relevante para a cena cultural da cidade, e nós vamos estar com as portas abertas para todas as manifestações artísticas que se encaixarem no espaço", comenta o sócio-diretor da Opinião Produtora, Rodrigo Machado.

Segundo a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, o projeto pensado para a revitalização já estava detalhado no contrato da concessão, mas alterações foram feitas para poder abrigar melhor os diferentes tipos de expressões artísticas, além de adotar critérios de acessibilidade e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). "A capacidade (da plateia do teatro) é de 208 pessoas; o palco e os camarins foram ampliados e um novo foyer foi construído. Também foram instalados um moderno sistema de climatização, novos equipamentos de som, luz e de isolamento acústico", informa a Opinião Produtora, citando os pontos da revitalização. O público também terá acesso a uma cafeteria no local, administrada pela empresa 20barra9.

Para o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, a obra "transforma o Túlio Piva em mais do que um teatro", que passa a ser "um centro cultural, com salas amplas e um foyer que também pode receber atrações". Ventura ressalta que o isolamento acústico do espaço permite que mais de um evento aconteça simultaneamente. Também afirma que um dos papéis do novo centro cultural é oferecer uma infraestrutura de qualidade para apresentações locais, "além de proporcionar maior geração de emprego e renda para artistas, produtores, técnicos e pessoas ligadas à economia criativa, que gera 25% dos empregos na Capital".

Conforme o contrato de concessão, a Opinião Produtora tem direito a metade da agenda, enquanto a Prefeitura detém o uso das datas restantes, podendo, ainda, realizar eventos privados, como sessões para crianças de escolas públicas. Pensando nisso, um edital foi lançado pelo Município, para a ocupação de três meses do espaço cultural, no primeiro semestre do ano. Mas, para a tristeza de parte da classe artística, apresentações de artes cênicas não foram contempladas, uma vez que a seleção do edital é voltada para shows musicais. Muitos dirigentes de sindicatos, associações, companhias e grupos de teatro, dança e circo; além de mais de uma centena de artistas, se manifestaram com indignação. O secretário da pasta ressaltou que as datas contempladas pelo edital somam 30 dias, e isso ocupa uma "pequena parte" da agenda anual. "O segmento de Música é onde tem o maior número de pessoas dentro da Cultura", afirma Ventura, explicando que a decisão também visou atender a pedidos de associações musicais. "Mas iremos fazer ajustes no segundo semestre, pensando nos segmentos de Teatro, Dança e Circo", emenda.

A programação do Teatro de Câmara Túlio Piva após sua reabertura - considerando tanto as atrações contratadas pela Opinião Produtora quanto as realizadas pela Prefeitura - será divulgada no Instagram, no perfil criado para promover o novo centro cultural nas redes. "Teremos uma casa de espetáculos de alto padrão, com diversidade de programação artística, no nível que a nossa cidade merece e também se apresenta como referência em Cultura", ressalta o secretário. Além do pocket show para convidados que ocorre na noite de inauguração do espaço, outras três atrações já estão confirmadas e com ingressos à venda na plataforma Sympla: Marcelo Gross e banda ao vivo - na quinta (21) e sexta-feira (22) -; a palestra A palavra é a curiosidade, com o comunicador Potter e o ex-atleta Tinga - no dia 26 -; e um show de Nei Van Soria, comemorando 40 anos de carreira, no dia 22 de junho.