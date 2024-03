Operando desde 2014, Livraria Baleia reabre no Centro Histórico

Para os amantes da literatura, a Livraria Baleia já é uma marca registrada na capital gaúcha. Com foco em literatura contemporânea, o local pretende ser um ponto de encontro para quem se interessa por assuntos relevantes no momento, como discussão de gênero, raça e sexualidade. Em fevereiro de 2024, quase 10 anos depois de sua inauguração, o empreendimento abriu seu novo ponto fixo, ocupando o número 351 da rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A Livraria Baleia nasceu em 2014, na rua Santana, em um ponto próximo ao Parque da Redenção. Desde então, o empreendimento teve quatro sedes diferentes. A história da livraria começou com Nanni Rios e mais um grupo de amigos. Nanni já era inserida no mercado editorial e queria fazer algo diferente. Ao encontrar um grupo de pessoas igualmente descontentes com seus vínculos profissionais, decidiu abrir um empreendimento que, inicialmente, era um espaço colaborativo.



Em 2018, porém, a Livraria Baleia teve sua primeira grande mudança. Ao perceber que não queria mais trabalhar em um modelo colaborativo, Nanni resolveu se mudar. Assim, a Livraria teve seu segundo ponto fixo, na rua Fernando Machado. “Percebi que não era aquilo que eu queria. E me mudei para um outro espaço, que ainda era dividido, mas não tinha aquela aura colaborativa. Foi ali que a Baleia ganhou a estética que ela tem hoje, com a ênfase em leituras contemporâneas e o tipo de público que acabamos atraindo”, explica Nanni.



Em 2020, como muitos outros negócios, a Livraria Baleia teve dificuldades de se manter durante a pandemia e, por pouco, não fechou as portas. “Falo que na pandemia a Baleia, como negócio, fechou. Ela se manteve mais como uma ideia, uma marca”, lembra Nanni.



Passados dois anos desse período adverso, em 2022, Marcelo Titton entrou na vida de Nanni. Pensando em retomar o seu negócio, a empreendedora buscava uma parceria, e Marcelo, irmão de um amigo de Nanni, topou embarcar na aventura. Os dois tinham planos de mudar novamente o empreendimento de lugar, porém, por algumas questões contratuais, a ideia não saiu do papel.



Sem um ponto fixo para manter a operação, a dupla encontrou uma solução inusitada: a Livraria Baleia se mudou para um trailer, que mudava de lugar de acordo com a demanda. O período, apesar de lembrado com muito carinho pelos empreendedores, não era o modelo ideal para uma livraria. “Restauramos um trailer mais antigo que acabou dando problemas. Falhas mecânicas, se chovia eventualmente ficávamos inseguros, pois não sabíamos se estava entrando água. Eram muitos desafios. Na metade do ano passado, decidimos que a ideia era voltar para o fixo”, conta Nanni

Novo ponto da Livraria Baleia



Os sócios estavam à procura de um ponto fixo até que a oportunidade de assumir um antigo ateliê surgiu. “Aqui era o ateliê Península, uma galeria de arte contemporânea. O Centro Histórico já estava no nosso radar, e aqui é uma zona majoritariamente residencial, em um prédio arquitetonicamente diferenciado, algo que combina com a nossa essência. Os moradores do prédio também gostaram bastante e estão nos apoiando”, afirma Nanni.

Localizado no Centro Histórico, o local se trata de um ambiente espaçoso e ensolarado. Com um espaço amplo nos fundos e um quintal bem arborizado, a nova sede da Livraria Baleia está aberta para receber sua diversa clientela e realizar os já tradicionais eventos do empreendimento, como clubes de leitura, bate papo com autores e lançamentos de livros.



A nova sede da livraria, segundo os sócios, tem como objetivo manter a essência da marca: ser um ambiente acolhedor para qualquer um que se interesse por assuntos atuais. Isso, conta a dupla, já se tornou parte da reputação da Livraria Baleia, e os empreendedores fazem de tudo para atender às demandas específicas da sua clientela. “Teve uma menina que veio aqui me dizendo que uma amiga dela tinha se descoberto negra e estava fazendo transição capilar. Ela queria um livro sobre o assunto e eu indiquei alguns livros, entre eles o Esse Cabelo, da Djaimilia Pereira de Almeida. Fazemos de tudo para atender essas demandas literárias, mas que não são literais . A gente estava falando de cabelo, mas não era só de cabelo", pondera Nanni.



Outra história que exemplifica bem essa essência do empreendimento aconteceu com os próprios sócios. Antes de serem apresentados formalmente, Marcelo foi cliente da Livraria e chegou lá com uma demanda bem específica de sua vida pessoal. "Tenho uma filha de 18 anos, que, quando ela tinha uns 14 anos, começou a se interessar por questões da luta feminista. Como eu não tinha muito repertório para falar com ela sobre o assunto, tive que estudar. Cheguei na Baleia, pedi dicas de leitura e saí com uma lista de livros", lembra Marcelo. "Ele chegou aqui e me disse 'o que tu indicarias para um pai de menina?'. Dei uma lista com livros para ele ler, livros para ela ler e livros para ela ler quando for mais velha", completa Nanni.

Informações gerais

A Livraria Baleia está localizada na rua dos Andradas, n° 351, no Centro Histórico de Porto Alegre. O empreendimento opera de terça a sexta-feira, das 11h às 19h. Aos fins de semana, a operação é das 10h às 19h.