Hard Rock Cafe Porto Alegre anuncia primeiros shows no espaço no Pontal Shopping

O Hard Rock Cafe divulgou nesta terça-feira (6) as primeiras atrações musicais que subirão ao palco na casa no Pontal Shopping, em Porto Alegre. A agenda de shows será aberta na próxima sexta-feira (9) com Flávio Farias (16h às 18h) e Kim Lírio (20h30 às 22h30). No sábado (10) será a vez do Pop Top (20h), e no domingo (11) da banda H2ROCK (19h).

Como as reservas são somente de segunda a quinta-feira, nos demais dias a entrada no Hard Rock é por ordem de chegada. O valor do couvert é de R$ 25,00 por pessoa em dias de show. Crianças até 12 anos não pagam.

une gastronomia, bar, música e loja com produtos da marca. Os porto-alegrenses fãs de rock podem ver de perto alguns itens de grandes nomes da música como instrumentos musicais e roupas de ídolos do rock e pop internacional. As peças exclusivas, a maioria autografada, foram doadas pelos artistas e fazem parte do acervo de 86 mil peças do HRC, considerado o maior do estilo no mundo. O Hard Rock Cafe abriu no início de maio no Pontal Shopping mantendo a linha adotada pela rede espalhada ao redor do mundo, que. Os porto-alegrenses fãs de rock podem ver de perto alguns itens de grandes nomes da música como instrumentos musicais e roupas de ídolos do rock e pop internacional.

Entre as raridades está a clássica guitarra double neck usada pelo guitarrista do Led Zeppelin Jimmy Page nas gravações de Stairway to Heaven. O item da coleção do HRC de Porto Alegre considerado de maior valor é o prato usado pelo baterista do Foo Fighters Taylor Hawkins, músico que faleceu em 2022 aos 52 anos. A peça é autografada pelos integrantes da banda.

A guitarra usada por Jimmy Page do Led Zeppelin é um dos itens da coleção do HRC. FOTO: EVANDRO OLIVEIRA/JC

Fazem parte da coleção também roupas como um macacão de Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, um colete de Freddie Mercury autografado pelos integrantes do Queen e vestidos de artistas como Madonna e Stevie Nicks, vocalista da banda Fleetwood Mac.

Figurinos de palco de artistas como Stevie Nicks, Steven Tyler e Madonna estão em exposição. FOTO: EVANDRO OLIVEIRA/JC

Para ver de perto toda a coleção e saber mais sobre a história por trás de cada peça é possível fazer um tour guiado gratuito. Não é necessário consumir no restaurante para desfrutar do roteiro. É só chegar e curtir, embalado por uma trilha sonora recheada do melhor do rock n'roll e com uma bela vista do Guaíba.