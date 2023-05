Parceria entre Gerdau e The Town reforça compromisso da siderúrgica com a sustentabilidade

Luciane Medeiros, de São Paulo

A Gerdau e a Rock World, responsável pelo festival de música The Town, firmaram uma parceria inédita para o evento que ocorre em setembro em São Paulo. Todo o aço utilizado para erguer os palcos e outras estruturas fixas e temporárias, totalizando 330 toneladas, serão provenientes da reciclagem. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (30) na capital paulista com a presença de Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, Luis Justo, CEO da Rock World, Roberta Medina, Chief Brand Reputation Officer da Rock World, Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões e a cantora Iza.



A iniciativa segue o modelo adotado pela Gerdau e a Rock World no ano passado durante a realização do Rock in Rio, quando a siderúrgica forneceu o aço para erguer o Palco Mundo. Agora, a ideia é construir algo maior ainda. Além dos palcos, outras atrações como a tirolesa também serão feitas a partir de aço reciclável.



"No ano passado, 73% do aço empregado no Palco Mundo no Rock in Rio era reciclado da Gerdau, agora a meta é ter 100%", afirmou Justo, ressaltando a importância da economia circular.



Atualmente, cerca de 71% da capacidade produtiva de aço na Gerdau é proveniente da reciclagem, o que permite a menor emissão de gases de efeito estufa. "Isso faz com que a Gerdau tenha hoje uma das menores emissões de CO2 na indústria do setor. Assumimos recentemente o compromisso de reduzir o patamar de emissões para 0,80t em 2031", destacou Werneck.



Parte das estruturas construídas para o The Town será deixada de herança para a cidade de São Paulo e para o Autódromo de Interlagos, que receberá o evento nos dois primeiros finais de semana de setembro.



Além da parceria, outras ações de sustentabilidade foram apresentadas. Uma delas é o Favela 3D, desenvolvida juntamente com a ONG Gerando Falcões e a Volkswagen na Favela do Haiti, na zona Sudeste de São Paulo, que consiste em ações para promover a empregabilidade e interromper o ciclo de pobreza, impactando 290 famílias.



A Gerdau está desenvolvendo também o projeto Reforma que Transforma, que visa resolver o problema da habitação no Brasil. "Ao longo de 10 anos serão impactadas 13 mil moradias no Brasil", anunciou Werneck.



O Favela 3D tem como prioridade levar dignidade, digitalização e desenvolvimento às favelas do Brasil, promovendo a transformação total do território, e é um grande orgulho para nós receber o apoio de Gerdau e The Town para a superação da pobreza na Favela Haiti", explicou Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões. Lyra anunciou que foi assinado um acordo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para o desenvolvimento de projetos no Estado.



Durante o The Town, será vendido o chaveiro Gerdau e Gerando Falcões, produzido a partir de aço 100% reciclável representando a Favela do Haiti. Toda a renda gerada será revertida para projetos de desenvolvimento da comunidade.



A cantora Iza, que fez um pocket show durante o evento nesta terça em São Paulo, foi anunciada como a Embaixadora do The Town. Iza cantou acompanhada da Orquestra de Sucata, projeto social apoiado pela Gerdau.



O The Town inicia no dia 2 de setembro e segue durante os dias 3, 7, 9 e 10 em uma área de 360 mil m2 do Autódromo de Interlagos. Entre as atrações internacionais, nomes como Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone e Maroon 5. Representando a música brasileira, além de Iza, tocarão no evento Pitty, Racionais MCs, Glória Groove e outros.