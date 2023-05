Hard Rock Café abre no Pontal Shopping em Porto Alegre; veja imagens

Hard Rock Cafe (HRC) Porto Alegre , da grife norte-americana que combina gastronomia, bar, música e loja, opera com cardápio de alimentação e bebidas e venda de artigos da marca no espaço no Pontal Shopping. Uma das atrações mais aguardadas do primeiro shopping center a se instalar na orla do Guaíba, em Porto Alegre, abriu esta semana, mesmo sem atrações completas. O, opera com cardápio de alimentação e bebidas e venda de artigos da marca no espaço no Pontal Shopping.

O operador da unidade do HRC porto-alegrense espera começar a ter shows no palco da casa na Capital até o fim de maio. A ideia é ter atrações de fora do Estado e da cena da música gaúcha.

Reservas ainda não estão sendo feitas e não há data para começar a disponibilizar o pré-agendamento, informa o operador. O Hard Rock Cafe funciona diariamente das 11h30min às 23h.

Ambientes têm muita cor e efeitos de luzes, além de decoração com objetos de artistas famosos. Fotos: Iago Ministério/Divulgação

É a segunda unidade da marca no Rio Grande do Sul e considerada uma das maiores em área física da rede no Brasil, que tem hoje seis operações. Até agora o único HRC gaúcho era o de Gramado, considerado um dos mais rentáveis no mundo pela rede. As outras quatro casas ficam em Florianópolis, Curitiba, Fortaleza e Ribeirão Preto.

O Hard Rock Cafe porto-alegrense foi montado em área de mil metros quadrados no segundo piso do Pontal, com capacidade para 350 pessoas sentadas e 700 no total, além de ter vista panorâmica para o Lago Guaíba, com atração extra do pôr do sol.

Loja vende suvenires e itens da marca HRC e já é tradicional point para visitantes e fã da rede

Os ambientes chamam a atenção pela decoração temática, focada em instrumentos musicais de ícones do rock, principalmente dos Estados Unidos.

Objetos que foram usados por artistas são atração do empreendimento que opera em 70 países pelo mundo. Entre eles, estão um prato de bateria utilizado por Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters falecido no ano passado, uma peça exclusiva de roupa da cantora colombiana Shakira e uma guitarra de Jimmy Page, do Led Zeppelin.

O Pontal completou uma semana de operação, após abrir no dia 26 de abril ao público. Das 160 lojas prevista, 30 estão instaladas e funcionando. A gestão do empreendimento projeta que novos ocupantes vão ingressar no mix nos próximos meses.