Filipe Ret e Major RD agitam público porto-alegrense no Pepsi on Stage

Voltando à casa onde o Rap in Cena tomou forma, artistas como Filipe Ret e Major RD preencheram o palco do Pepsi on Stage em Porto Alegre, neste sábado (20/05). O Rolê Rap in Cena reuniu cerca de 4 mil pessoas e é um dos eventos que acontecerão durante o ano, antes do Festival Rap in Cena, que já tem data marcada e promete movimentar os fãs da cultura hip-hop nos dias 28 e 29 de outubro. Artistas como Racionais, Filipe Ret e Major RD já estão confirmados como headliners no evento.



Major RD faz show surpresa na Orla Skate Park



Um dos artistas mais esperados da noite, Major RD performou um pouco antes do programado para os fãs porto-alegrenses, mais especificamente, no dia anterior. O artista participou de uma ação do evento Orla do Guaíba, onde ocorreu um show surpresa do rapper. Um guindaste misterioso foi colocado no espaço na quinta-feira (18) e na sexta-feira o ilusionista Kronnus elaborou um número, fazendo com que Keni Martins, idealizador do evento, desaparecesse do alto do palco suspenso. Em seu lugar, surgiu Major RD surge, animando cerca de 2 mil curiosos e fãs de rap que estavam reunidos aguardando a ação. “Eu fiquei com muito medo, particularmente achei alto e frio, mas a energia da galeria estava contagiante e fiquei muito feliz de estar lá”, conta o artista sobre a experiência.



O artista admite que não tem a proporção de tudo durante a performance, no entanto, sempre que vê os vídeos fica muito feliz com a reação do público. “É tudo espontâneo, eu canto, pulo, danço, mas é tudo mérito do público, que agita muito. Eu não tenho grupo, o meu grupo são eles”, disse o rapper. Major RD também afirma estar otimista com o futuro do rap nacional e com todo seu crescimento. “Eu vejo isso como uma oportunidade de fazer o rap crescer, já vem crescendo bastante e a minha visão é contribuir para conseguir ajudar nisso tudo, assim como os caras fizeram na antiga”, ressalta.



Artistas locais se destacam no palco do Pepsi on Stage





O palco foi aberto pelo DJ gaúcho Saulit, que está presente desde a primeira edição do Rap in Cena. O artista também performou para o público mais duas vezes durante a madrugada. Após o Dj, Clara Soares, ou COCOA MAMI, subiu ao palco. A artista gaúcha conhecida por sua representatividade lançou uma mixtape no Agulha, espaço noturno no Bairro São Geraldo, no dia anterior (19). “Foi uma realização, ver algo que a gente estava apostando muito, indo para o mundo. Foi perfeito, várias pessoas estavam lá e eu fiquei muito feliz com isso. Hoje está sendo ainda mais incrível, eu estava bem nervosa, esse é o 4º show que eu fiz, mas deu tudo certo”, relata Clara.



Segundo a artista, seu novo projeto mostra suas várias camadas, desde Clara até COCOA MAMI, incluindo o Coletivo Bronx. Foi ela quem deu vida ao coletivo em 2016, a partir da necessidade de um espaço de protagonismo para artistas pretos e LGBTQI+ na Capital. “A gente começou com isso, para dar espaço para outras pessoas e ter um espaço para a gente, porque o nome trabalho era muito invisibilizado, ainda é. A gente tinha a cultura preta sendo usada como uma forma de atrair o público, mas sem eles estarem lá de fato ocupando”, pontua a artista. Clara projeta músicas com participações de artistas locais e nacionais, lançamento de videoclipes de algumas faixas de arquétipo e o lançamento de uma música de funk, que a artista cantou no evento e animou o público.





Ainda durante o evento, aconteceu a “Ação Rap in Cena”, onde balões foram soltos do teto e alguns contavam com nome de atrações confirmadas na edição de 2023 do Festival Rap in Cena. Quem encontrou esses papéis ganhou um passaporte para participar do evento em outubro. Keni Martins, um dos idealizadores e organizadores do Rap in Cena, ainda comemorou a arrecadação de 60 toneladas de alimento para doação, na edição do ano passado, e a reunião de cerca de 30 mil pessoas no Parque Harmonia, vibrando pela cultura Hip-Hop.



Filipe Ret volta a Porto Alegre com novo show

Em torno das 3h30 da madrugada, o cansaço não impediu que os fãs do rapper carioca Filipe Ret o recebessem com muito entusiasmo. Ret entrou no palco ao som de Corte Americano, som em parceria com o rapper L7nnon e sucesso de seu álbum Imaterial, lançado em 2021. O álbum se soma a Numa Margem Distante, Vivaz, Revel, Audaz e o mais recente de sua carreira, Lume.

Lançado em 2022, Lume foi eleito o Melhor Álbum do Ano pelo prêmio Multishow e conta com participações de artistas como Anitta, MC Poze do Rodo, Mc Cabelinho, L7nnon e Mc Hariel. “Aqui é sempre muito bacana, a galera acompanha bastante e muita gente pede músicas específicas, cantando as antigas, sempre fazemos essa mescla de boombap com o trap para contemplar geral, desde os fãs mais antigos quanto os mais novos”, ressalta o rapper carioca.



O artista e o público cantavam em coro “Vivo depressa em outro nível, só o impossível me interessa, sigo invicto, meu amor". (Invicto, 2015). O carioca, que se mantém há cerca de uma década em evidência e com relevância no cenário de rap nacional, também cantou sucessos como Neurótico de Guerra, Dutomob, Good Vibe e um de seus últimos singles, Deus Perdoa. Mesclando sucessos novos e antigos, o artista apresentou seu novo show para o público porto-alegrense. “Estou trazendo a banda e o show novo, estamos experimentando ele e a rapaziada veio junto e curtiu muito”, afirma Ret.



O artista admite ainda querer explorar todas as vertentes possíveis do hip-hop, além de fazer feats com a nova geração de rappers. “Está só começando, nós tivemos a década passada que foi muito produtiva, mas a próxima vai ser ainda melhor do que a anterior. Agora, o mercado está muito mais aquecido, dezenas, centenas de MCs rodando e movimentando o mercado. Acho que vai ser muito melhor daqui para frente. Ainda tem muito mais coisas para vir, do que o que já aconteceu”, pondera o carioca.



Uma das marcas do artista é fomentar nas suas músicas o “espírito livre”, atitude que ele celebra em músicas como Libertários não morrem, Faça você mesmo e Estilo Livre. “Libertário é ser um livre pensador, pensar por você, sabe? Fazer do teu jeito, da tua forma, conquistar as coisas da tua maneira e com o que você tem naquele momento. Não existe momento ideal, você faz onde estiver e com o que tiver”, destaca Filipe Ret.