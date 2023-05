misterioso guindaste anúncio "Vamos Parar o Brasil" e marcando a data desta sexta-feira, 19 de maio, e o horário das 19h. Acontece que a surpresa foi revelada e a estrutura faz parte do evento de lançamento do festival Rap In Cena, marcado para hoje na hora anunciada no telão, na Pista de Skate da Orla. A população que passou Orla do Guaíba entre a quarta (17) e quinta-feira (18) provavelmente se surpreendeu com uminstalado no local com oe marcando a data desta sexta-feira, 19 de maio, e o horário das 19h. Acontece que a surpresa foi revelada e a estrutura faz parte do, marcado para hoje na hora anunciada no telão, na Pista de Skate da Orla.

O que acontecerá no evento de lançamento ainda é um mistério. A organização do Rap In Cena informa que haverá uma "atração mágica", ainda não revelada. Além disso, um DJ estará aquecendo o público a todo momento. Os curiosos e fãs de Rap que querem descobrir o que acontecerá devem estar às 19h desta sexta-feira na Pista de Skate da Orla.

Rolê Rap In Cena dará início às atrações do festival no Pepsi on Stage festa reúne Filipe Ret, Major RD e Saulit na maior casa de shows da capital gaúcha. Ingressos à venda na Sympla Neste sábado (20), o, a partir das 22h. Ana maior casa de shows da capital gaúcha. Ingressos à venda na, por a partir de R$ 60,00.

O perfil oficial do Rap In Cena fez o anúncio do evento em sua conta no Twitter; confira: