Rolê Rap In Cena traz nomes de peso do rap para evento neste sábado (20)

O maior festival de cultura hip-hop do Brasil começa os trabalhos de 2023 com um evento de peso. O Rolê Rap in Cena acontece no Pepsi On Stage (av. Severo Dullius, 1995), neste sábado (20), às 22h. A festa reúne Filipe Ret, Major RD e Saulit na maior casa de shows da capital gaúcha. Ingressos à venda na Sympla, por a partir de R$ 60,00.O evento vai aquecer o público para o festival que reúne e festeja os maiores nomes da cultura hip-hop do Brasil. No Rolê Rap In Cena, Filipe Ret vem pra animar o público e cantar os maiores sucessos da carreira, com ajuda do público, que sabe de cor os hits do artista. Major RD incendeia o palco do Pepsi e contagia a plateia com os clássicos da carreira e, por fim, Saulit também vem para enlouquecer os fãs.