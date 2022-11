Entrega do Teatro Oficina do Multipalco fica para março de 2023

A conclusão das obras do Teatro Oficina, uma das principais estruturas do complexo cultural Multipalco do Theatro São Pedro, vai demorar mais um pouco. Prevista para dezembro deste ano , a entrega dessa e de outras obras ainda pendentes ficou para o dia 27 de março de 2023. A informação foi confirmada pelo presidente do Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt.

A projeção é de, nesta data, entregar o Teatro, com capacidade para 200 espectadores e destinado à criação de espetáculos e propostas experimentais, bem como a Sala da Dança, a Sala do Circo e as Salas Múltiplas e de formações artísticas. Esses espaços estão previstos no aporte de R$ 7,5 milhões recebidos pelo Theatro São Pedro do governo do Estado, por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A escolha da data é simbólica, já que 27 de março é Dia Internacional do Teatro.

O atraso, segundo Hohlfeldt, se dá em decorrência de atrasos nas entregas de materiais - em especial das cadeiras para as arquibancadas - e das dificuldades em garantir os patrocínios necessários em período de fim de ano.

Está prevista para 1º de dezembro a abertura de envelopes para propostas referentes à primeira etapa de obras do Teatro Italiano, sala de espetáculos em estilo tradicional e que, quando concluída, deverá ter capacidade de 650 pessoas. A concorrência envolve também as obras de engenharia civil, incluindo a correção do projeto do fosso da orquestra e do desenho acústico da sala, em um valor total que deve ficar em torno de R$ 13 milhões. De acordo com Hohlfeldt, deve ser lançado nos próximos dias um segundo edital, voltado à aquisiçao de equipamentos de som e luz. Mais adiante, estão previstas também obras para uma cobertura retrátil da concha acústica, o que viabilizaria seu uso durante todo o ano.