Theatro São Pedro terá últimas atrações antes de reformas no dia 21 de dezembro

A data para a despedida temporária dos gaúchos do Theatro São Pedro (TSP) está definida. A temporada 2022 do espaço se encerra no dia 21 de dezembro, com a entrega do Troféu Eva Sopher, que será realizada no foyer do teatro. Mais tarde, o histórico palco do TSP recebe o espetáculo Uma noite celta, com o Grupo Avalon. São as últimas atrações antes do fechamento do espaço para reformas, que têm previsão de durarem cerca de dois anos.

Como é noite de 21 de dezembro, a mais longa na tradição celta (e lembrando Sonho de uma noite de verão, de Shakespeare), o espetáculo culminará com a saída para os jardins laterais do teatro, que estarão iluminados para celebrar a chegada do verão. Quem estará no comando desse momento de festa será o artista Hique Gomez.

A previsão inicial é de que as obras iniciem em janeiro de 2023. As intervenções preveem melhorias na acessibilidade, incluindo implementação de elevador para cadeirantes, e adequaçao da plateia ao plano de prevenção contra incêndio, o que implica na remoção temporária de todas as cadeiras. Recentemente, foi concluída a renovação da pintura externa do Theatro São Pedro.