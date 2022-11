Feriado ensolarado atrai público para a Feira do Livro de Porto Alegre

as atividades iniciaram no dia 28 Em sua 68ª edição e com o tema “Uma Boa Festa tem História”, a Feira do Livro de Porto Alegre já reuniu centenas de pessoas desde que. Depois de dois anos de pandemia, com uma edição online e outra em formato híbrido, a feira deste ano é a primeira totalmente presencial, e, quem quer que visite a Praça da Alfândega nesse período consegue sentir o clima de saudade e nostalgia no ar.

registrado grande movimento Com quase uma semana de evento, a feira temde um público que sentia falta do encontro literário. “Venho todos os anos, é um ponto cultural de porto alegre, um marco da cidade, diversificado e com várias opções para qualquer pessoa que queira ler”, comenta Eduardo da Silva, que visitou a feira pela primeira vez nessa quarta-feira, e planeja voltar durante o final de semana.

Desfrutando das diferentes programações oferecidas durante os 19 dias de evento, o casal Guilherme Wiedenhoft, 39, e Rafaela Oliveira, 41, aproveitaram o feriado para levar os filhos gêmeos, de três anos, para a sua primeira feira. “Não tínhamos um hábito tão grande de leitura, começamos a ler por causa deles, então vir na feira com os dois, é um evento para eles, para escolherem seus livros”, comenta Rafaela. “A parte infantil com leitura, peças de teatro, é bem bacana, a criançada gosta, se diverte, e é um jeito de incentivar eles a terem um livro, se não acaba sendo tudo no telefone. O livro em mãos desperta mais o interesse deles”, acrescenta Guilherme.

Além do público que visita, os comerciantes locais também comemoram a volta do formato presencial. O caricaturista Carlos Roberto da Silva, 66, marca presença no evento há 27 anos, e garante estar maravilhado com todo o movimento. “Sentimos dificuldade sem a feira, porque é uma tradição, trás muito público. Quem trabalha com arte, trabalha com turismo, então, para nós, é ótimo essa volta, agora o movimento está incrível, é um dos melhores eventos que tem para quem trabalha no entorno”, declarou.