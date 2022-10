Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta com expectativa de reunir cerca de 1,5 milhão de leitores

A 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (28) com a expectativa de reunir aproximadamente 1,5 milhão de visitantes - 200 mil a mais do que na edição de 2019, a última em formato 100% presencial. A solenidade de abertura acontece no Teatro Carlos Urbim, a partir das 18h, com as presenças do patrono Carlos Nejar e do presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur.

Serão realizadas cerca de mil atividades, com a presença de mais de 150 escritores e uma intensa programação literária que deve movimentar a Praça da Alfândega entre os dias 28 de outubro e 15 de novembro. Ao longo do evento, serão realizadas 552 sessões de autógrafos, sendo 497 individuais ou com até quatro escritores. Ainda estão previstas 55 sessões coletivas – com mais de cinco autores por livro, além dos autógrafos de escolas, que contabilizam 24 sessões.

"Depois de dois anos com programações remotas ou híbridas, a Feira do Livro volta a ocupar a Praça da Alfândega proporcionando ao leitor a experiência única de poder ter contato com os livros, folheá-los, além de ter a oportunidade de encontrar seus autores favoritos e compartilhar experiências", destaca o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur.

Programação:

Adultos: Na programação para os adultos serão realizadas 76 atividades com foco em grandes lançamentos do ano, com autores que têm como foco de trabalho temas como diversidade, inclusão, sustentabilidade, filosofia, entre outros. Os escritores gaúchos marcarão presença no evento, sendo 60 nomes confirmados, como Clara Corleone, Letícia Wierzchowski, Júlia Dantas, Taiane Santi Martins, Daniel Galera e Samir Machado de Machado. O evento também terá 20 escritores de outros estados, com destaque para Noemi Jaffe, indicada para o Prêmio São Paulo de Literatura, o escritor Renato Noguera e Cida Bento, eleita pela revista britânica The Economist como uma das 50 pessoas mais influentes na área da diversidade. Entre os autores estrangeiros, o destaque é o norueguês Geir Gulliksen, autor de História de um casamento (2022) e a best-seller argentina Florencia Bonelli, O feitiço da água (2022), que já vendeu mais de 3,5 milhões de livros em seu país.

Infantil e Juvenil: A área destinada ao público inclui os mediadores de leitura e terá 379 atividades na programação. São 67 escritores, sendo 40 de outros estados. Entre os autores de destaque estão Alê Garcia, um dos 20 creators negros mais inovadores do país, segundo a Forbes. Também estarão presentes no evento o ator Pedroca Monteiro e Daniel Kondo, autores do livro Ser o que se é (2022), que aborda a importância de habilidades e interesses diversos.