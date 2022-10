Primeiro sábado da Feira do Livro de Porto Alegre registra grande movimento

Andressa Pufal Leonarczik

O primeiro sábado da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre foi presenteado com um lindo dia de sol e calor, o que incentivou a ocupação de um dos pontos mais bonitos da cidade, a Praça da Alfândega, por centenas de pessoas que foram aproveitar a feira. O dia marcou também a volta do formato totalmente presencial depois de dois anos.

Homenageando os 250 anos de Porto Alegre com o tema ‘Uma Boa Festa tem História’, o coração da praça viu um fervilhar de olhos curiosos que passavam de banca em banca à procura de melhores preços ou daquele livro especial. Para enriquecer o passeio, obras da Bienal do Mercosul ocupam os 3 museus da Praça da Alfândega e quem caminha pelas bancas é levado a subir as históricas escadarias dos espaços para uma imersão ainda mais profunda na arte.

Retomando seu lugar nas ruas depois de uma edição de forma online e outra em formato híbrido, a Feira este ano conta com 71 bancas e anima tanto quem vende, quanto quem compra. Frequentadora assídua, Cleide Greco, de 61 anos, desabafa: “a gente ficou em casa, ficou lendo o que tinha, se virou pelos sebos, baixamos alguns pela internet…” e completa, “na Feira do Livro a gente encontra algumas raridades, com um custo muito bom. Já comprei dois e pretendo voltar. Venho todos os dias.” Quem também está aproveitando a volta da Feira são os expositores: com a expectativa alta para esta edição, Guima Beineke, da livraria Entrelinhas, comenta que “é uma esperança pro livreiro. A gente tá voltando aos poucos, a sociedade está voltando, os leitores estão voltando.”

A esperança tem, entretanto, uma pitada de cautela, por ser um momento incerto, os feirantes estão moderando as expectativas. “Como a gente não sabe muito bem como vai ser, a gente não fez muitos investimentos, muitas compras novas. Trouxemos bastante coisa da loja”, explica Guilherme Dullius, expositor do Beco dos Livros, “a gente trouxe bastante livros usados, livros baratos. Mas o movimento tá bom”, completa.

Felizmente, livros baratos e acessíveis são exatamente o que buscam os leitores que passeiam pelos pavilhões da Feira. “Eu to vendo os lançamentos pra ver se estão mais baratos”, conta Giulia Balestro. Darcy da Silva, que veio de Sapucaia do Sul pela primeira vez para trazer a filha Gabriela, se alivia com os custos depois de já ter comprado 3 livros para a estudante, que aproveitou: “já peguei três e agora vou pegar mais três!”. “Tem que comprar!”, brinca o pai.

Passeios em família são comuns pelo célebre evento da Praça da Alfândega, que junta gerações em um só propósito: a arte. Eduardo e Rosângela Batista trazem a pequena Manuela, de 8 anos, para estimular desde cedo o gosto pela leitura. "Desde a idade dela eu frequento a feira e ela também desde pequeninha frequenta com a gente”, comenta Eduardo. “É muito importante trazer ela aqui pra formação dela como leitora, pra vida dela”, sintetiza Rosângela. E Manuela, pequena escritora e leitora voraz, completa: "gosto de vir porque posso formar meu gosto por ler e escrever”.

“É um grande acontecimento pra Porto Alegre, um programa obrigatório todos os anos”, afirma Reolina Cardoso, de 78 anos, que vem à Feira do Livro todos os dias e desde a juventude, “é momento que a gente se dedica a olhar pro que que tá sendo produzido. E livro é uma coisa que nunca é demais”, conclui.