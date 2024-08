Jovens precisam desenvolver soft skills para se destacar no mercado de trabalho

As habilidades interpessoais, conhecidas como soft skills, são cada vez mais importantes para os recrutadores. Um desafio para muitos jovens da geração Z (nascidos entre 1997 e 2010), que perderam etapas de desenvolvimento nas relações interpessoais durante a pandemia da Covid-19, pois ficaram isolados de amigos e familiares. Agora, ao ingressar no mundo do trabalho, eles precisam aprimorar essas capacidades comportamentais relacionadas à maneira como as pessoas lidam com outras, interagem em equipe e administram suas emoções.

A inteligência emocional é um diferencial entre os candidatos, pois pode influenciar na produtividade individual e coletiva no ambiente de trabalho. O gerente de Estágios do CIEE-RS, Marcos Pan, ressalta que gerenciar as próprias emoções e saber lidar com as dos outros, bem como enfrentar situações de pressão, são posturas buscadas pelas empresas. “Os jovens que têm essas habilidades mais desenvolvidas conseguem mais facilmente uma oportunidade de estágio e acabam sendo efetivados futuramente.



Jovens que desenvolvem habilidades como inteligência emocional, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas e empatia conseguem uma oportunidade de estágio com mais facilidade.



O pensamento crítico é outra soft skill desejada no mercado de trabalho, pois envolve a capacidade de analisar as informações de forma lógica e objetiva e tentar resolver conflitos. Aliás, a resolução de problemas é também uma habilidade desejada por recrutadores. São pessoas com perfil proativo, criativo, que avaliam as opções e consequências antes de escolher uma solução.

Além disso, a empatia é fundamental. Entender que cada indivíduo tem emoções, sentimentos e perspectivas distintas e compreender o posicionamento de cada colega. Pan explica que os jovens que conseguem desenvolver essa característica criam vínculos com profissionais da sua área de conhecimento e estabelecem um bom networking, tendo mais oportunidades na carreira.

