Alto impacto

O tempo é o maior ativo do ser humano. Se você quer ser interessante, seja breve e impacte. Em uma sociedade desatenta, ultraconectada, quem consegue surpreender com autenticidade tem a oportunidade de mudar qualquer cenário. Algumas pessoas têm atingido resultados inimagináveis. Pablo Marçal, Elon Musk, Kamala, Lula e Bolsonaro, cada um no seu quadrado, dentro da sua realidade, produzem moonshots que movem multidões. Se você ficou curioso, vai logo a informação: moonshoté uma forma de pensar ambiciosa, exploratória e disruptiva. Esse conceito vem impulsionando o desenvolvimento e a inovação em diferentes arenas, seja dos negócios, da política, das ideologias e, não raro, das relações sociais.

O racional estratégico de um moonshot, prioritariamente, objetiva alcançar alta velocidade de adoção de uma gigantesca parcela da população. Imagine crescer 10x, 20x, 30x - isso desafia o tradicional padrão do crescimento linear de 10%, 20%, 30%. Se o objetivo é construir um "legado" excepcional (institucional, empresarial ou político), o ponto de partida está em apresentar uma nova perspectiva que provoque, comprometa e gere pertencimento nas pessoas.

Dado de realidade: estamos cansados, fartos da mesmice. O poder da novidade reside na potência do seu significado, o qual redefine a cultura e o comportamento. Entender a complexidade exige um olhar com maior profundidade. Definitivamente, não se movem mais as massas como antigamente. A internet abriu um universo de infinitas possibilidades, em função da restrição e brevidade das narrativas. Estudos de rastreamento mostram que gastamos 26 segundos, em média, na leitura de um conteúdo. Nosso tempo de permanência em sites dificilmente supera 15 segundos. O cérebro leva 17 milissegundos para decifrar se gostamos de algo que acabamos de clicar. Ser breve não significa ser raso.

No passado, textos longos eram sinônimo de profundo conhecimento. Andar na contramão nunca despertou tanta atenção. Todos nós estamos dentro do mesmo desafio: como fazer com que alguém tenha interesse naquilo que estamos falando? Isso vale para marcas de produtos, pessoais, empresariais ou políticas. O público-alvo representa a base para segmentar narrativas entre quem tem poder de decisão e quem tem poder de influenciar quem decide. O melhor exercício passa pelos seguintes passos:

1. Defina o que você quer e precisa.

2. Imagine a pessoa inteligente, ocupada e curiosa que você está querendo atrair.

3. Concentre-se no assunto principal, atendo-se a uma frase de impacto.

4. Pergunte a si mesmo: "se essa for a ÚNICA coisa que a pessoa for ler, fará ela parar?". Caso sim, continue.

O mundo só vai prestar atenção e ter interesse no que você diz, na sua marca, se for direto, breve e corajoso. Moonshot é tudo, menos "morno". Se não impactar, é porque você não está inovando. Definitivamente: águas paradas não movem moinhos.