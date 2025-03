Certezas e dúvidas, reflexões do filme Conclave

O premiadíssimo filme Conclave deveria ser assistido por todos que buscam algo verdadeiro na vida. O Cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, impacta ao abordar a importância da dúvida. O filme traz duas "pérolas" que merecem reflexão:

1. Certezas

Não devem ser perpetuadas, representam o maior erro que podemos nutrir, seja em nível: pessoal, profissional, político ou empresarial. O excesso de certezas reforça a arrogância, aumenta a solidão, reduzindo as oportunidades na construção de novos horizontes.

2. Vulnerabilidades

Estão presentes em todos nós - em mim, em você e em toda a população do planeta. Por mais seguro e imbatível que alguém possa estar se sentindo, sempre será frágil frente ao imprevisível.

A única constante em tudo isso são as mudanças: novos ventos definem novos cenários. Amadurecer é aprender a desistir daquilo que não temos como controlar. A borboleta nos revela um ensinamento da natureza: ao escolher não enfrentar o vento forte, protege-se, retomando seu curso quando ele cessa.

Existe um paradoxo entre a disputa movida puramente pelo ego e o que de fato tem significado na vida. Na "Canção do Tamoio", Gonçalves Dias exalta a luta através do orgulho: "a vida é um combate que aos fracos abate, aos bravos e fortes só cabe exaltar".

Infelizmente, a guerra não possibilitou a paz, tampouco a sobrevivência dos tamoios. Em contrapartida, Sêneca, filósofo estoico e escritor romano, no livro "Sobre a brevidade da vida", traz reflexões extremamente profundas a respeito do que se ganha quando se perde. Não estamos habituados a ver a vida sob essa perspectiva, e sim a partir da qual, quando não se ganha, se perde tudo.

"O estoicismo busca a paz interior por meio do autodomínio, ensinando que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas das nossas reações a elas". Isso explica o sofrimento da busca insana por poder, acúmulo de riquezas, reputação e autoridade.

As notícias de hoje confirmam que continuamos sendo mobilizados como 2.000 anos atrás. Se, por um lado, os ganhos tecnológicos foram exponenciais, emocionalmente a humanidade segue reagindo como nossos primitivos ancestrais.

No final do dia, cada um busca expor o que acredita - alguns falando mais alto, em função das conquistas e status obtidos ao longo do tempo. Contudo, isso não garante que suas certezas sejam o melhor caminho, muito menos o único. Vivendo dentro de um ambiente dominado pelo efeito V.U.C.A (volátil, incerto, complexo e ambíguo), é coerente e inteligente dar espaço às dúvidas.

Permita desafiar as suas próprias certezas, perguntando: até que ponto poderia ser de outar forma? Jogar em dupla é muito mais seguro, confortável e reconfortante do que tentar disputar na quadra sozinho.

Precisamos do contraponto, assim como a noite do dia. Do contrário, não existe evolução. Estou convencido de que as certezas que nos fizeram chegar até aqui, não serão o que nos moverá a um promissor amanhã.