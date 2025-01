Grandes desafios em 2025

O Brasil enfrentará desafios significativos e estabelecerá prioridades que exigirão, mais uma vez, grandes negociações em 2025, tanto no âmbito do governo federal quanto no Congresso Nacional.

Rumo de Lira e Pacheco

O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG, à dir, na foto), e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL, à esq. na foto), com grande prestígio entre os parlamentares, estão rumo à Esplanada dos Ministérios. A definição deverá ocorrer em fevereiro, logo após a saída do comando do Parlamento. Por acordo, deve assumir a presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Reforma ministerial

O presidente Lula fará uma reforma ministerial já no início do ano para redesenhar o apoio no Congresso e preparar a coalizão para futuras eleições. Lula antecipou suas prioridades: economia e segurança pública serão os focos centrais para o ano que se inicia. Junto com a mudança na Esplanada, estão sendo elaborados pacotes de medidas que envolverão tanto o Executivo quanto o Congresso Nacional, visando impulsionar o crescimento econômico e fortalecer a segurança no País.

Revisão de gastos públicos

Entre as prioridades do governo estão também o ajuste final da reforma tributária, a revisão de gastos públicos; fundamentais para a aprovação das medidas econômicas e sociais planejadas.

Mercosul e União Europeia

O aguardado acordo entre Mercosul e a União Europeia, após 25 anos de negociação, agora na reta final, incorporou reivindicações brasileiras em áreas como acordos ambientais, comércio automotivo e compras governamentais. O governo brasileiro trabalhará para a implementação e aproveitamento das oportunidades decorrentes desse acordo.

Prioridades do Congresso

O Congresso Nacional avançou na reforma tributária em 2024, e sua regulamentação continuará sendo uma prioridade em 2025. O objetivo é simplificar o sistema tributário e promover justiça fiscal.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Prevendo a audaciosa meta de déficit zero das contas públicas em 2025, com tolerância de 0,25% do PIB, deputados e senadores terão o desafio de assegurar o cumprimento dessas metas fiscais e a aprovação do orçamento de 2025, cuja votação foi adiada para o próximo ano.

Redução da pobreza

O novo Programa de Aceleração do Crescimento mostra um Brasil focado em programas de desenvolvimento nacional, geração de emprego, redução da pobreza e investimentos em infraestrutura, anunciados pelo presidente Lula. São as prioridades do Brasil para 2025.