Tarifaço: Brasil faz força-tarefa para acompanhar situação

Continua incerto o cenário da economia mundial com o tarifaço instituído pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo Jorge Viana, presidente da Apex, que trabalha na promoção dos produtos do Brasil no mundo e na atração de investimentos para o País, "estamos numa espécie de força-tarefa, tentando acompanhar todos os passos. A consequência deve ser medida no dia a dia". A ex-senadora Ana Amélia (foto) chama atenção para a exportação de vinho. Os países europeus exportam muito para os EUA. "Essa taxação sobre vinhos vai ser um arrasa quarteirão."

Maior economia do mundo

"Essa medida é muito forte, ela mexe com o mundo inteiro, não é qualquer país, é a maior economia do mundo", alertou o ex-senador, presidente da Apex, acrescentando que "a China busca uma reciprocidade, e eles ficaram em torno de 19, 20% de tarifa cobrando um do outro. O (ex-presidente) Biden manteve, agora são mais 34%, então passa de 50%. E as duas maiores economias vão mexer com o mundo".

Acordo Mercosul-União Europeia

Jorge Viana acentua que "a Europa tem muita força, e nós estamos às vésperas de dar consequência ao acordo Mercosul-União Europeia".

Hostil do ponto de vista histórico

Jorge Viana disse que está preocupado. "Eu nunca tinha visto, eu visitei a Coreia algumas vezes, eu visitando a história, eu nunca vi um país tão hostil assim do ponto de vista histórico, Coreia, Japão, Coreia e China, e os três conjuntos agora buscando uma medida para agir em cima dos Estados Unidos".

Macron mudando de opinião

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, assinala que "a China já reagiu, a União Europeia certamente vai reagir, mas ela tem que buscar alternativas. Eu acho que é uma boa alternativa, tanto é que a gente viu o próprio presidente Emmanuel Macron, da França, que era o mais importante ativista contra o acordo do Mercosul-União Europeia, por conta das questões locais da França, dos agricultores, já mudando de narrativa".

Reação da União Europeia

Em relação ao Mercosul, "de fato todas as interpretações, e isso é natural, porque foi a forma de a União Europeia também reagir ao tarifaço do Trump", avalia Ana Amélia, que participou ativamente do lançamento do Mercosul nos anos 90.

Vinhos europeus via Mercosul

"Vale lembrar que o Mercosul também é produtor de vinhos mais baratos, e com uma taxação de 10%", pontuou Ana Amélia. "Vai ser importante, acho que até a própria Europa pode pensar que fazendo esse acordo poderá fazer a triangulação, os vinhos europeus vindo para cá e entrando nos Estados Unidos via Mercosul. Estou apenas fazendo uma projeção, isso pode não acontecer."

Nova visão do Mercosul

A ex-senadora chama atenção para o fato da mudança de entendimento dos europeus sobre Mercosul e União Europeia. "Mudou radicalmente a partir do Trump, então é uma alternativa que a Europa tem, e o grupo Mercosul tem também para enfrentar", completou Ana Amélia.