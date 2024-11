Aliança contra a fome

A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza colocam o Brasil na vanguarda da luta pela justiça social no planeta. A fome afetará cerca de 733 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030. A Aliança já conta com o apoio de 82 países, 26 organismos internacionais, 9 instituições financeiras mundiais, 31 fundações filantrópicas e ONGs, além da União Europeia e União Africana. Todos os países do G20 assinaram o pacto, inclusive a Argentina que voltou atrás em sua decisão inicial de não fazer parte da aliança. O deputado Afonso Motta afirmou que "a presença das lideranças mundiais, no Brasil, já mostra a importância que o País tem para o mundo".

Encontro de líderes mundiais

O encontro de líderes mundiais terminou, no Rio de Janeiro, com o Brasil no comando do G20 pela primeira vez, tendo cumprido sua proposta, com foco no combate à fome, na mudança climática e na reforma das instituições de governança global, como a Organização das Nações Unidas (ONU). Com esses temas prioritários na agenda internacional do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil recebeu as principais lideranças mundiais e cumpriu com louvor sua missão.

Não tem como negar

O deputado federal gaúcho Afonso Motta, líder do PDT na Câmara dos Deputados, destacou que a importância de um evento dessa envergadura, bem sucedido, conta muito. "A primeira questão é que é uma evidência, e não tem como negar."

Líderes mundiais no Brasil

"Os líderes mundiais estão no Brasil, então imagine o esforço que um líder como o da China fez para estar no Brasil, alugando 400 quartos, mudando a estrutura do hotel onde ele ia ficar, criando uma condição. Trouxe mil pessoas, tudo isso valoriza muito a realização do evento", afirmou Afonso Motta.

Combate à fome

"E o terceiro ponto é a capacidade com relação a esses temas relevantes, dentre os quais o que teve maior repercussão, não quer dizer que tenha sido o único, que teve maior repercussão, foi essa questão do acordo com relação à fome, que é um acordo preliminar; pelo menos demonstrou um grau de consciência", destacou o congressista.

Representatividade e liderança

"E o Brasil que é uma parte do território global onde tem fome, eu acho que marcou muito. Não bastasse tudo isso, também não se pode negar, independentemente de mérito de governo, de qualificação ou desqualificação que o Lula tem, ele tem liderança no mundo todo, tem representatividade e tem liderança no mundo", avaliou o deputado Afonso Motta.

Força do agronegócio

Para Afonso Motta, "o agronegócio brasileiro já é um dos agronegócios do mundo que tem liderança em várias atividades na exportação de carne, na produção de commodities em geral, e por isso é decisivo, tem que produzir comida, é claro. Também não podemos esquecer que o Brasil faz um esforço na agricultura familiar", lembrou.

Agricultura familiar

O congressista do PDT afirmou: "Não vou fazer aqui exame de mérito com a agricultura familiar. Ela tem hoje em dia mais facilidade de atender o mercado interno, pela sua dimensão e também de se incorporar naquilo que tiver tamanho no processo de exportação".