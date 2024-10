Congresso retoma trabalhos após primeiro turno das eleições

Terminado o primeiro turno das eleições municipais, com um balanço positivo feito pela presidente do TSE, Cármen Lúcia, no domingo, os trabalhos no Congresso Nacional, em Brasília, são retomados esta semana. Passado o período eleitoral, deputados e senadores reiniciam as atividades com uma série de pendências que estavam paradas enquanto os parlamentares se dedicavam às campanhas eleitorais.

Começa a segunda metade do ano

Há quem diga que a segunda metade do ano começa agora. Na Câmara e no Senado uns emaranhados de projetos de lei aguardam encaminhamento. Além disso, falta aprovar indicações políticas, como a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência do Banco Central. A sessão está marcada para hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A expectativa é que o nome de Galípolo seja aprovado na sessão e no plenário.

Pauta bolsonarista

Na Câmara dos Deputados, o foco são as pautas da bancada bolsonarista. A Comissão de Constituição e Justiça tem uma série de projetos de interesse dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à espera do retorno dos deputados. Uma das mais polêmicas é a da anistia dos presos e condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Decisões monocráticas

Por uma manobra da bancada governista, a votação da anistia não foi realizada antes das eleições. O tema volta à pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Caso o texto seja aprovado, pode beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outras matérias que terão debates acalorados serão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Entre elas, a que limita decisões monocráticas dos ministros de tribunais, que atingem o Supremo e outras cortes de Justiça.

Eleições: Kassab, o grande vencedor

Os primeiros turnos das eleições municipais confirmam o PSD como o maior partido do Brasil em número de prefeituras. O resultado mostra uma consolidação dos partidos de centro no comando das prefeituras. O PSD, comandado por Gilberto Kassab, aparece em primeiro lugar com 877 prefeituras. Kassab disse, à coluna Repórter Brasília, quando veio prestigiar o número de filiados no diretório regional de Brasília, em 2023, "que o foco do partido no País era a conquista do maior número de prefeituras, e caminhava para isso". Alcançou seus objetivos

Dependência do Centrão

As eleições municipais mostram o fortalecimento das siglas que compõem o Centrão, e a dependência de Lula ao bloco, para 2026. Mostram também o fortalecimento da direita e a composição do Congresso Nacional para as eleições gerais de 2026.