O que prevê a proposta de PPP da gestão do lixo em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre quer passar para a iniciativa privada a gestão dos resíduos sólidos urbanos — o lixo. Para isso, pretende realizar a concessão administrativa, na modalidade de parceria público-privada (PPP), dos serviços de coleta, tratamento, transbordo, transporte e disposição final dos resíduos. A proposta, moldada por um grupo de empresas por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), foi apresentada na noite de sexta-feira, 24, em audiência pública promovida pela prefeitura e realizada na Câmara Municipal.

Das cerca de 200 pessoas inscritas previamente, menos da metade compareceu presencialmente e outra parte participou online. Além da apresentação da prefeitura e de respostas da consultoria responsável pela modelagem, predominaram questionamentos e críticas ao projeto nas falas dos participantes. Catadores e acadêmicos se revezaram nas manifestações, respondidas pela mesa logo em seguida. O vereador Giovani Culau (PCdoB) e o suplente Brunno Mattos (PT) também se manifestaram.

propõe prazo de 35 anos para a concessão e três fases para implementação, e terá a remuneração atrelada à taxa de coleta de lixo (TLC), valor que já é pago pelos contribuintes junto com a guia do IPTU. Antes de ir a leilão, a prefeitura deve responder aos questionamentos feitos na consulta pública Ainda não há data para a concorrência. A ideia da PPP, que vem sendo gestada desde o início do primeiro governo de Sebastião Melo (MDB),, valor que já é pago pelos contribuintes junto com a guia do IPTU. Antes de ir a leilão, a prefeitura deve responder aos questionamentos feitos nae na audiência. A iniciativa também precisa ser avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Pela proposta, a fase 1 terá seis meses de duração, focada no início da operação e implementação da estrutura administrativa. Em seguida terá início a fase 2, que corresponde ao período de realização dos principais investimentos e seguirá até o fechamento do 7º ano da concessão. A partir do 8º ano até o fim dos 35 anos será o período de operação integral dos serviços.

“Hoje, como o serviço é prestado, já é feito por empresas terceirizadas. Não tem nenhum serviço prestado (pelo DMLU) por servidor público contratado diretamente, como é no Dmae, por exemplo”, argumentou Giuseppe Riesgo, secretário Municipal de Parcerias. O argumento de ter uma gestão única para o que hoje está espalhado em cerca de 70 contratos é bastante usado pela prefeitura, que alega buscar eficiência para estes serviços.

O tempo da concessão, de 35 anos, foi questionado inclusive pela única fala de apoio à iniciativa. Diferentes manifestações propuseram que fosse feito inicialmente um contrato de prazo mais curto, para análise do modelo. Riesgo disse à Coluna que a prefeitura “pode vir a considerar” a alteração do prazo, mas não trabalha com essa possibilidade.

“No momento nós mantemos o prazo de 35 anos porque se exige um investimento muito alto da concessionária. O prazo do contrato é para poder diluir ao longo desses anos os investimentos, para que não exija um valor que a contraprestação mensal seja muito alta”, sustenta o secretário. Além da gestão, a concessão prevê que sejam instaladas infraestruturas para a execução de etapas da gestão dos resíduos.