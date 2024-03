Prefeitura lançará consulta sobre a PPP do lixo em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre estima ter cerca de 70 contratos diferentes relacionados aos resíduos sólidos, o lixo. Para gerir isso, pretende entregar integralmente para a iniciativa privada a gestão deste serviço. Os estudos estão em andamento desde 2021 e uma consulta pública será lançada na próxima semana, anunciou o prefeito Sebastião Melo nesta terça-feira, dia 5, durante a reunião-almoço na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

"Vai desde a coleta até o destino final, com flexibilidade para o concessionário ir modernizando conforme forem surgindo novidades tecnológicas", explica Ana Pellini, secretária de Parcerias. A proposta é de uma concessão por 35 anos. "Imaginamos que trará muitos benefícios, a burocracia será muito menor", sustenta, citando como exemplo a atual dificuldade de repor equipamentos quebrados e, ainda, os problemas enfrentados com as empresas que coletam rejeito e orgânico por contêineres na cidade.

O futuro edital terá como exigência a reforma da Unidade de Transbordo da Lomba do Pinheiro, a construção de um novo transbordo na Zona Norte e a implementação de novas Unidades de Destino Certo, lugar onde as pessoas podem levar seu resíduo, especialmente em volumes maiores ou especiais. Essas são algumas linhas gerais, já que os detalhes do edital ainda não estão sendo divulgados.

O valor a ser repassado ao privado é o da taxa de coleta de lixo paga junto com o IPTU. Os contratos vigentes serão cumpridos até o final e os firmados com as cooperativas de catadores terão que ser mantidos, garante a secretária.