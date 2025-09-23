Orla do Guaíba e Centro Histórico concentram maior uso de patinetes elétricas em Porto Alegre

De acordo com levantamento realizado pela Woosh, empresa que oferece o serviço de aluguel de patinetes elétricas por aplicativo em Porto Alegre desde 2023, a Capital é uma das cidades que mais utiliza o modelo de transporte em todo o País. Desde que iniciou as operações em solo gaúcho, a empresa mais que triplicou a frota oferecida, indo de 450 para 1.400 patinetes.

O motivo do constante aumento é a crescente demanda, afirma a Woosh, em nota divulgada pela assessoria de imprensa. Atualmente, a plataforma conta com cerca de 200 mil usuários cadastrados e já foram percorridos mais de três mil quilômetros. Apesar de as patinetes estarem distribuídas em diferentes bairros da cidade, o estudo aponta que a Orla do Guaíba e o Centro Histórico seguem sendo os locais de maior utilização dos equipamentos. A demanda também cresce em dias de jogos no Beira-Rio, quando o fluxo da região aumenta em torno de 20%, de acordo com o levantamento.

LEIA MAIS: Patinetes elétricas mudam cenário da mobilidade urbana de Porto Alegre

Dados indicam que mais de 60% dos usuários locais são assinantes dos planos de recorrência da Whoosh, ou seja, utilizam o veículo seja para trabalhar ou para completar outros trajetos praticamente todos os dias. A empresa disponibiliza patinetes elétricas nos bairros Menino Deus, Pontal, Gasômetro, Praia de Belas, Independência, Bonfim, Farroupilha, Cidade Baixa, Mont Serrat, Moinhos de Vento, Auxiliadora, Rio Branco, Higienópolis, Passo d’Areia, Bela Vista, Petrópolis, Germânia e Três Figueiras.

A Woosh ainda reforça que realiza, junto à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), atividades educativas para orientar a população sobre o uso seguro das patinetes, como a Escola de Direção. A empresa também realiza Blitzes Educativas, onde agentes da prefeitura e da marca abordam usuários que estejam utilizando o equipamento de forma indevida e orientam sobre as consequências que, inclusive, podem acarretar no bloqueio do usuário da plataforma. A plataforma informa que já foram bloqueados 8.000 usuários em Porto Alegre.