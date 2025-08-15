Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 12 de Agosto de 2025 às 00:00

Grupo organiza roda de conversa sobre a regulamentação das patinetes elétricas em Porto Alegre

Roda de conversa é aberta ao público e ocorre na próxima quinta-feira (14) às 19h

O contínuo aumento no número de usuários que utilizam patinetes elétricas na capital gaúcha levanta debates sobre a regulamentação dos equipamentos na cidade. Do ano passado para cá, foram registrados dois óbitos em decorrência de acidentes com patinetes. 
Neste cenário, o vereador Alexandre Bublitz (PT), integrante da Frente Parlamentar de Discussão sobre a Regulamentação dos Patinetes, o professor da Ufrgs e especialista em planejamento urbano, Júlio Celso Borello Vargas, e a jornalista Bruna Porciúncula, assessora do vereador Roberto Robaina (PSOL), reúnem-se na próxima quinta-feira (14) para falar sobre a regulamentação das patinetes elétricas na capital gaúcha.
A roda de conversa é aberta ao público e será às 19h, na hamburgueria Todo Cambía, na avenida Borges de Medeiros, nº 1043, no Centro Histórico.

