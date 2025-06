Como será a nova estrutura do Plano Diretor de Porto Alegre

A seguir está apresentada a estrutura pretendida. As informações são do relatório síntese da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, documento apresentado aos conselheiros ao qual a coluna teve acesso.

A criação da Lei de Uso e Ocupação do Solo é novidade para a cidade, que atualmente concentra essas normas na própria Lei Nº 434/1999 , no chamado Plano Regulador. Além dessa separação, outras mudanças farão parte da proposta que o governo Sebastião Melo pretende enviar à Câmara ainda este ano. Conforme a equipe responsável por conduzir a revisão, o propósito é aproximar conteúdo e conceitos com o previsto no Estatuto da Cidade (Lei Nº 10.257/2001).

Nova estrutura

Plano Diretor de Porto Alegre

O novo documento terá como referência a estrutura já vigente no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que possui divisões em estratégia, espacial, gestão e monitoramento e uma parte denominada Plano Regulador.

Na proposta apresentada pela prefeitura, a lei do Plano Diretor terá a seguinte estrutura:

 Componente Estratégica: Apresenta os objetivos, com suas estratégias e ações advindas da consolidação dos Objetivos do processo de revisão do Plano Diretor.

 Componente Espacial: Busca organizar a cidade planejada, indicando onde e como os Objetivos serão aplicados.

 Componente de Gestão e Monitoramento: Detalha a estrutura necessária para realizar a gestão e o monitoramento do desenvolvimento urbano, de forma a garantir o atendimento dos Objetivos.

 Instrumentos: Para garantir o funcionamento, terá a previsão de instrumentos e ferramentas que podem ser utilizados para promover o desenvolvimento urbano, alinhado ao atendimento dos Objetivos.

Lei de Uso e Ocupação do Solo

Pela proposta, uma lei específica, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, irá substituir o Plano Regulador. Conforme consta no documento, isso se dá "tendo em vista que o Plano Diretor é o instrumento que estabelece as diretrizes gerais da política urbana e a Lei de Uso e Ocupação do Solo possui caráter normativo". Assim, a nova lei pode ser entendida como "um instrumento de ordenamento e controle do uso do solo previsto no Plano Diretor".

Ainda de acordo com o relatório, o papel dessa lei é "organizar a cidade por meio da definição de zonas, parâmetros urbanísticos e regras para o licenciamento de atividades, construções e loteamentos". Ela será dividida em cinco partes: Zonas de Ordenamento Territorial, Parcelamento do Solo, Uso do Solo, Licenciamento Urbanístico e Instrumentos. A Lei de Uso e Ocupação do Solo deverá atender aos Objetivos do Plano Diretor.