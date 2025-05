Porto Alegre retoma hoje revisão do Plano Diretor

Uma reunião na noite de hoje marcará a retomada da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Será no encontro semanal do Conselho do Plano Diretor que a prefeitura apresentará o avanço dos trabalhos até o momento e indicará as próximas etapas. A base é uma Instrução Normativa de 2021, que teve a alteração dos prazos e de procedimentos aprovada na semana passada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), nome oficial do colegiado.

Hoje será o primeiro de quatro encontros entre a prefeitura e os representantes da sociedade no conselho. Conforme a Instrução Normativa, "o resultado consolidado das propostas de todo o processo de revisão do Plano Diretor será encaminhado aos membros do CMDUA para discussão e contribuições, quando for o caso".

Atualmente o colegiado tem caráter deliberativo, ou seja, tem direito a voto nas pautas que tramitam por ele. O governo, no entanto, já expressou em diversas ocasiões a intenção de transformar em consultivo o caráter deste e de outros conselhos de políticas públicas municipais.

Em cada reunião está previsto que sejam detalhados os conteúdos da proposta de revisão. Os conselheiros que quiserem contribuir deverão encaminhá-las até sete dias após o último encontro. Se ocorrerem em sequência, sempre nas reuniões semanais do colegiado, a apresentação final será em 18 de junho, com mais uma semana para o envio de contribuições. As que forem entregues no prazo serão compiladas e disponibilizadas, mas não necessariamente incorporadas à versão final do projeto de lei. Assim como os demais documentos relacionados à revisão, as contribuições estarão disponíveis no site oficial do Plano Diretor, vinculado à página da prefeitura.

Após as discussões no Conselho, a prefeitura informa que serão elaboradas as minutas de dois projetos de lei, que serão disponibilizadas para acesso público por pelo menos 30 dias antes da realização de uma audiência pública. Caso siga o cronograma previsto, a prefeitura deve apresentá-las até julho. Após percorrer este trajeto é que a proposta da prefeitura será enviada ao Legislativo da Capital para apreciação e votação. No início do mês a Coluna antecipou que, conforme indicado na instrução normativa, as regras para construir serão separadas da lei principal que regula o planejamento urbano em Porto Alegre com a criação da "Lei de Uso e Ocupação do Solo".

A reunião sobre a retomada da revisão do Plano Diretor terá início às 18h e será híbrida para os conselheiros: online pelo Zoom e presencial no endereço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (R. Luiz Voelcker, Nº 55, bairro Três Figueiras). O público poderá acompanhar pela transmissão ao vivo pelo canal da secretaria no YouTube.