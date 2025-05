Novas tecnologias para o tratamento de resíduos serão tema de fórum Energiplast

gestão de resíduos sólidos estarão reunidos em Bento Gonçalves na quinta-feira, 22 de maio, para participar do 14º Fórum Energiplast, realizado pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS) e pelo Instituto SustenPlást. A atividade acontece das 9h30 às 18h como parte da programação da Especialistas, empresas e representantes de entidades públicas e privadas ligadas ao temaestarão reunidos em Bento Gonçalves na quinta-feira, 22 de maio, para participar do, realizado pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS) e pelo Instituto SustenPlást. A atividade acontece das 9h30 às 18h como parte da programação da Fiema Brasil 2025 , no Fundaparque, e a participação é gratuita. As informações são dos realizadores.

Com o tema “Do resíduo à energia: tecnologias e cases de sucesso”, o evento debaterá soluções tecnológicas voltadas ao tratamento e à valorização energética de resíduos sólidos, com destaque para temas como Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR), triagem automatizada em aterros sanitários e reciclagem mecânica de plásticos. A coordenação do evento é de Luiz Henrique Hartmann, líder do Comitê de Reciclagem do Sinplast-RS.