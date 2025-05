Fiema Brasil inicia montagem e eleva expectativas para 10ª edição

A montagem dos espaços para acomodar os mais de 100 expositores e as mais de 30 palestras da Fiema Brasil está em andamento para dar forma à maior feira ambiental do sul do país. O ritmo das obras no Pavilhão E do Parque de Eventos, palco do encontro entre os dias 20 e 22 de maio, está acelerado, o que tem aumentado a expectativa em relação à especial 10ª edição do evento. "A Fiema vai mostrar que é possível fazermos tudo o que a gente faz hoje de uma maneira responsável e sustentável", diz o presidente da feira, Jonas Brevia.



Para isso, o evento apresentará as últimas novidades em gestão ambiental num mix que reunirá maquinário tecnológico e conhecimento, gerando não apenas oportunidades de negócios, mas também inserindo as empresas em novos conceitos produtivos – mais eficientes e verdes. Assim, a Fiema explora como tema central "Ecossistemas em Transformação". "As empresas precisam estar engajadas às questões ambientais, às situações que se apresentam nos dias atuais, como as questões do ESG, que são muito fortes dentro das cadeias produtivas. Vamos debater tudo o que a gente faz hoje e como podemos mudar para melhor, pois quem não tem esse cuidado certamente não alcançará os resultados esperados", constata Brevia.



Neste ano, uma das novidades da feira está no formato diferenciado de alguns dos principais eventos dos seis agendados para o FiemaCon, braço do conhecimento e da ciência do encontro. O Meeting Empresarial, que traz a visão de líderes e executivos a respeito da gestão dos negócios, deixa de ter apenas uma manhã de encontro para ser ampliado para três. Dessa forma, o esperado encontro de ideias e cases empresariais reunirá 12 painelistas tratando de "Empresas resilientes: estratégias para prosperar em um mundo em transformação".



Além disso, haverá a estreia do Seminário de Biogás e Energia de Resíduos, no dia 21, abordando as temáticas de Geração e aproveitamento de biogás e biometano e Tecnologias de recuperação energética de resíduo. Mais tradicional evento do FiemaCon ao lado do Seminário Brasileiro de Gestão Ambiental na Agropecuária, o 8º Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, realizado em parceria com a UCS, terá 10 palestras e a apresentação de 120 trabalhos científicos, destacando o tema "Sustentabilidade, Resiliência e Inteligência: Alinhando Desenvolvimento e Responsabilidade Global". No seminário, serão outras sete palestras destacando temas de descarbonização no agronegócio e de agropecuária sustentável, econômica e resiliente. O 2° Seminário de Construções Sustentáveis também terá sete palestrantes, destacando as pautas certificações e boas práticas para edificações sustentáveis e materiais e gestão de resíduos em construções sustentáveis. Outra novidade do FiemaCon é a inclusão do 14º Fórum Energiplast, com o tema "Do Resíduo à Energia: Tecnologias e Cases de Sucesso".



Novidade na edição de 2023, a Arena de Inovação tem lugar garantido para este ano, ratificando a proposta da feira em apresentar novidades, seguindo também a vocação de sua promotora, a Fundação Proamb. O encontro, realizado em parceria com o Sebrae-RS, reunirá mais de 30 startups apresentando soluções ambientais. Elas também participarão das esperadas batalhas comuns em eventos do gênero. O espaço será dedicado, ainda, a talks, painéis e pitches.



Outra iniciativa realizada com o Sebrae será o Roda de Negócios, voltada a fomentar os negócios, no dia 21. Cerca de 60 empresas, entre nacionais e internacionais, devem participar do evento. Também, assim como em outros anos, haverá o monitoramento da gestão de resíduos em tempo real. A solenidade de abertura, marcada para a noite de 19 de maio, terá novamente, também, o reconhecimento a personalidades de destaque. Neste ano, recebem o Troféu Illuminati para o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, para o deputado federal Marcel Van Hattem e para o empresário Tarcísio Michelon.



O acesso para visitar o espaço expositivo é gratuito mediante inscrição prévia no site (fiema.com.br). Para a programação do FiemaCon, é preciso adquirir ingressos, também disponíveis no mesmo site, para cada um dos eventos.



Confira a Programação completa da FiemaCon:



8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE



Dia 20 de maio



13:00h | Cerimônia de Abertura do 8° Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente



13:30h | Palestra: Climate crisis and the flood in Rio Grande do Sul in May 2024: Climatological and satelite data analyses



14:30h | Palestra: Transição Energética no contexto das mudanças climáticas: adaptações para cidades inteligentes



15:30h | Sessão de pôsteres I e coffee break



16:00h | Mesa Redonda: Governança de Recursos Hídricos na Previsão e Prevenção de Impactos



17:30h | Reunião Aberta - Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do RS



Dia 21 de maio



13:00h | Mesa Redonda: Soluções Inteligentes para o Tratamento de Resíduos Sólidos: Como Tornar a Indústria mais Eficiente



14:30h | Mesa Redonda: Planejamento urbano na Construção de Infraestruturas Resilientes



15:30h | Sessão de pôsteres II e coffee break



16:00h | Apresentação Oral dos Trabalhos I



17:00h | Mesa Redonda: Governança, Políticas e Pesquisas para a Resiliência Ambiental: Principais Atuações dos Órgãos do Estado



22 de maio



13:00h | Palestra: ESG (Environmetal, Social & Governance) e Avaliação do Ciclo de Vida para redução dos impactos ambientais do setor empresarial



14:00h | Apresentação Oral dos Trabalhos II



15:00h | Mesa Redonda: Resiliência Climática e Adaptação aos Eventos Extremos: Caso da Enchente do Rio Grande do Sul e Como os Mecanismos de Monitoramento de Desastres Apoiam as Tomadas de Decisões



16:30h | Sessão de pôsteres II e coffee break



17:00h | Encerramento





6º MEETING EMPRESARIAL

Dia 20 de maio, das 09h às 12h



Paulo Herrmann, CEO do Sistema FIERGS;



Aline Eggers Bagatini, Diretora Presidente da Fruki Bebidas S.A;



Daniel Martin Ely, Vice-Presidente Executivo da Randoncorp e COO da Rands;



Jesús Hernández, Doutor em Economia de Empresas e CEO A04Media.







Suelen Joner, Head de Sustentabilidade e D&I do grupo Azzas 2154;



Paula Bragagnolo, Analista de Pesquisa e Desenvolvimento da Galvanotek;



Viviane Cecilia Lunelli, Presidente Lunelli;



Marijane Paese, Empresária e Administradora da Paese Comércio de Ferragens.







Marquinhos Xavier, Treinador da Seleção Brasileira de Futsal Masculino e Sócio proprietário da Amax Futsal;



Fabiano Feltrin, do Grupo Feltrin;



Edson Rodrigues Lisboa Júnior, executivo responsável pelo desenvolvimento de sistemas, Analytics e Inteligência Artificial do Sicoob;



Márcio Migliavacca, Fundador da Rexfort máquinas





2° SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS



20 DE MAIO DE 2025, DAS 13:30 AS 16:30





13:30h | Certificações e boas práticas para edificações sustentáveis



Felipe Faria - CEO GBC Brasil



13:30h | Certificações e boas práticas para edificações sustentáveis



Rodrigo Milani - Arquiteto, Sócio e Business Manager OSPA Arquitetura e Urbanismo



13:30h | Certificações e boas práticas para edificações sustentáveis



William Zandonai - Coordenador Técnico de Sustentabilidade e Controle da Qualidade de Obras Mon Faro Incorporadora



15:00h | Materiais e gestão de resíduos em construções sustentáveis



Lorenzo Fantoni - Coordenador de Inovação Cinex



15:00h | Materiais e gestão de resíduos em construções sustentáveis



Valdecir Ferrari - Diretor da BEIGrupo



15:00h | Materiais e gestão de resíduos em construções sustentáveis



Andrea Pampanelli - Especialista em Sustentabilidade The Green Factory



15:00h | Materiais e gestão de resíduos em construções sustentáveis



Ébersson Mattos - Coordenador Comercial Técnico da Cimento Gaúcho







8º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA



21 DE MAIO DE 2025, DAS 13:30 AS 16:30



13:30h | Ações do Comitê Gestor de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono



Dr. Jackson Freitas Brilhante de São José - Coordenador do Plano ABC+RS



13:30h | Descarbonização na Yara Fertilizantes - do campo à mesa



Marcio Wally, Diretor Comercial da Yara Brasil para a Região Sul



13:30h | A confirmar



Glenda Rodrigues - EBP



15:00h | Programa Estadual de Pagamentos por serviços ambientais



Dra. Daniela Mueller de Lara - Coordenadora da Assessoria do Clima, SEMA/RS



15:00h | Programa Recupera Rural RS: Proposta para agricultura de encosta resiliente



Dr. Adeliano Cargnin - Chefe Geral da Embrapa Uva e Vinho



15:00h | Financiamento Verde: como o Sicredi Impulsiona a transição sustentável no agro



Pedro Henrique - Sicredi



15:00h | A Confirmar



Gelson Lang - INPEV





1º SEMINÁRIO DE BIOGÁS E ENERGIA DE RESÍDUOS



21 DE MAIO DE 2025, DAS 09:00 AS 12:00



13:30h | Geração e aproveitamento de biogás e biometano



15:00h | Tecnologias de recuperação energética de resíduo





14º FÓRUM ENERGIPLAST



22 DE MAIO DE 2025, DAS 09:30 ÀS 18:00



09:30h | Solenidade de Abertura



10:20h | Painel Energia



Potencial da Recuperação Energética no Estado do Rio Grande do Sul, com Yuri Schmitk, da ABREN (Associação Brasileira de Energia de Resíduos)



URE Barueri: Energia Renovável à partir de Resíduos, com Rodrigo Bombonatto Assumpção, Superintendente de Engenharia e Energia, no grupo Orizon Valorização de Resíduos



11:30h | Palestra Leomyr Girondi, diretor da CRVR - Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos



12:00h | Licenciamento Ambiental de atividades de geração de energia a partir de resíduos



13:00h | Almoço



14:00h | Painel Cases Reciclagem Mecânica



Apresentação de cases de sucesso: Total Pet, Alcaplast, LAR Plásticos, Plastiweber, Resiban.



16:20h | Coffee Break



16:40h | Palestra Diego Tarragó, consultor de Engenharia e Novos Negócios da Fundação PROAMB



17:10h | Palestra Larissa Velho, gerente técnica da Verdera, unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos da Votorantin Cimentos



17:40h | Palestra Kadmo Côrtes Silva, da Capital Reciclados



18:00h | Encerramento