Com mais de 100 expositores, Fiema mostra tecnologias focadas no meio ambiente

Com o tema "Ecossistemas em transformação", a 10ª edição da Fiema Brasil, a maior feira ambiental do Sul do País será realizada de 20 a 22 de maio, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, na Serra gaúcha. Durante três dias, os visitantes terão acesso aos avanços do segmento ambiental ao abordar tecnologia, conhecimento e oportunidade de negócios para estimular o desenvolvimento sustentável e a competitividade das empresas.

O presidente da Fiema, Jonas Brevisa, disse que a feira do segmento ambiental é um tema muito atual, ainda mais com tudo que o Rio Grande do Sul passou em maio do ano passado em função das inundações que atingiram o território gaúcho. Segundo Brevisa, serão mais de 100 expositores que vão mostrar soluções em tecnologias focadas no meio ambiente. "A Fiema Brasil é um ponto de encontro para negócios, inovação e soluções ambientais ao conectar empresas, gestores e especialistas na área ambiental", comenta.

Marisa Cislaghi, conselheira da Fundação Proamb e diretora de marketing empresarial da Fiema, destaca que o Meeting Empresarial da Fiema Brasil terá novidades neste ano: um circuito de três painéis com 12 palestrantes. Segundo ela, a iniciativa reúne a visão estratégica de líderes, executivos e presidentes de companhias frente aos desafios da gestão nos dias atuais. Os debatedores vão abordar temas como sustentabilidade, economia circular, mudanças climáticas e inovação de alto impacto. Pela primeira vez, o evento terá três dias - até então, ocorria num único dia.



Na visita ao Jornal do Comércio, realizada nesta quinta-feira (15), Jonas Brevisa e Marisa Cislaghi, foram recebidos pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Conforme o presidente da Fiema, o evento em Bento Gonçalves será uma oportunidade para se aproximar das mais recentes inovações do mundo em uma economia mais verde. Os debates vão tratar de temas como a possibilidade de extrair energia dos resíduos, a busca pela mitigação do carbono e a reciclagem de materiais que ganham nova conotação diante dos desafios da emergência climática. Durante a Fiema Brasil, startups vão exibir serviços e produtos. Mais de 30 iniciativas estarão presentes no espaço, que chega à sua segunda edição. Talks, painéis e pitches fazem parte da programação da arena, assim como as aguardadas batalhas e as rodadas de inovação aberta.

Uma das iniciativas para ampliar os resultados na feira, segundo Brevisa, é a Rodada de Negócios. Articulada pelo Sebrae/RS, a iniciativa será realizada no dia 21 de maio, quando as empresas que buscam novas parcerias e mercados terão a oportunidade de fechar negócios. Mais de 60 empresas, entre nacionais e internacionais, devem participar do evento. Além disso, 10 empresas âncoras estarão fixas em mesas de negociação.

Serviço da Feira

- 10ª Fiema Brasil - "Ecossistemas em Transformação"

- 20 a 22 de maio de 2025, das 9h às 20h

- Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481)

- Acesso gratuito para visitar o espaço de exposição, mediante inscrição prévia no site

