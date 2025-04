Prefeitura de Porto Alegre quer enviar Plano Diretor para a Câmara em agosto

Em agosto deste ano deve chegar ao legislativo porto-alegrense um projeto de lei que tornará o Plano Diretor menos restritivo do ponto de vista do lote, com poucas regras sobre o que pode construir e onde, que adotará o uso da inteligência artificial na análise dos projetos. A projeção do prazo e antecipação das novidades foram apresentadas pelo secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, a um público de empresários na reunião-almoço Menu POA, realizada pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) nesta terça-feira, 29 de abril.

As atividades da revisão do Plano Diretor tiveram pouco avanço desde o fim de 2023. Em outubro daquele ano, uma liminar na Justiça exigiu que fossem realizadas as eleições para representantes comunitários e da sociedade civil organizada para o Conselho do Plano Diretor. A escolha se deu entre janeiro e fevereiro de 2024 e a posse no mês de abril. Com a enchente de maio, as reuniões do colegiado foram suspensas por alguns meses. Ainda no ano passado voltaram a acontecer, mas a revisão não foi retomada por determinação do prefeito, que não quis debater o tema durante o período eleitoral.

No início de 2025, um novo processo na Justiça atrasou a volta das reuniões do Conselho do Plano Diretor e, mais uma vez, o andamento da revisão. A decisão em primeira instância foi pela nulidade da eleição das entidades representativas da sociedade civil. No entanto, não foi determinada a suspensão das atividades e, enquanto recorre à segunda instância, a prefeitura analisa que é possível tanto seguir reunindo o colegiado quanto dar andamento à revisão.

Além da data de envio para a análise dos vereadores, um calendário com outras datas que compreendem a revisão do Plano Diretor foi disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Entre os dias 21 de maio e 11 de julho será feita a apresentação da proposta ao Conselho. Ainda em junho será convocada a Audiência Pública, que está prevista para julho, Entre junho e julho estará online uma Consulta Pública. A parte sob responsabilidade da prefeitura culmina com o envio do projeto de lei da revisão do Plano Diretor para a Câmara em agosto.