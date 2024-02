Entidades são eleitas para Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre; confira a lista

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-POA), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RS) e Sociedade de Engenharia (Sergs) são algumas das novas entidades que irão compor o Conselho Municipal do Plano Diretor de Porto Alegre, ocupando assentos destinados às representações da sociedade civil organizada.

Das nove entidades eleitas na tarde desta quinta-feira, 29 de fevereiro, três já estavam no colegiado no mandato vigente até o ano passado – Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-RS), Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS) e Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS). A votação foi realizada na Câmara Municipal.

Completam as nove representações deste terço do conselho a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Núcleo Amigas da Terra e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria da Construção Civil (STICC-POA).

Ficaram de fora entidades tradicionalmente ligadas ao planejamento urbano da cidade, como o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RS).

Confira as eleitas e o número de votos recebidos:



Entidades Ambientais e Instituições Científicas

- Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS): 5 votos

- Núcleo Amigas da Terra Brasil: 6 votos

Entidades de Classe e Afins ao Planejamento Urbano



- Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre (CDL-POA): 35 votos

- Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3ª Região (CRECI-RS): 35 votos

- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS): 35 votos

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria da Construção Civil de Porto Alegre (STICC-POA): 34 votos

- Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs): 35 votos

Entidades Empresariais - preferencialmente da Construção Civil



- Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura RS (Area/Asbea-RS): 8 votos

- Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS): 9 votos

Sistema de votação

Ao todo 75 entidades que disputaram as nove vagas destinadas à sociedade civil organizada, divididas em três fóruns. Os representantes de cada entidade puderam votar no número correspondente ao de vagas do seu fórum. Havia ainda a possibilidade de voto por representação, ou seja, uma mesma pessoa pode votar em nome de mais de uma entidade.

Das entidades de classe e afins ao planejamento urbano, 54 concorriam, sendo que 52 estiveram presentes e 13 receberam votos. São cinco vagas neste fórum.

Nas entidades ambientais e instituições científicas, as nove candidatas estiveram presentes, sendo que três receberam votos e um voto foi nulo. São duas vagas neste fórum.

Das entidades empresariais, 11 das 12 candidatas estiveram presentes, sendo que cinco receberam votos. Também são duas vagas neste fórum.