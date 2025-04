Coletivo Preserva Redenção entrega carta ao presidente do BNDES

Com o, uma carta em nome do Coletivo Preserva Redenção foi entregue nesta segunda-feira, 28 de abril, ao presidente do banco,. Ele esteve em Porto Alegre para participar do Fórum Democrático 2025 da Assembleia Legislativa.

O documento expressa a preocupação com a possível concessão do Parque Farroupilha, mais conhecida como, para ser gerida pela iniciativa privada. Uma proposta neste sentido foi apresentada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) no primeiro mandato, mas,. Ainda assim, e complementando com casos de outras cidades do Brasil, o grupo alega que a concessão de áreas verdes é responsável por “prejuízos severos à cidadania e ao interesse público”. Um exemplo citado é dos, no Rio Grande do Sul.