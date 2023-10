Prefeitura de Porto Alegre desiste de conceder o Parque da Redenção

Porto Alegre apresentou a proposta de conceder para a iniciativa privada a gestão de alguns parques da cidade: a Redenção em conjunto com a praia do Lami, e o Marinha do Brasil junto do trecho 3 da orla do Guaíba Em outubro de 2022, a prefeitura deapresentou a proposta de. Passado um ano do anúncio, o processo avançou para o Marinha e a orla, mas não tem data para sair do papel no caso da Redenção e do Lami.

para a Redenção, o mais provável é que nem vá adiante na atual gestão municipal, afirmou à coluna uma fonte do alto escalão do governo municipal. Ainda no início do ano Aliás,, afirmou à coluna uma fonte do alto escalão do governo municipal.o prefeito Sebastião Melo (MDB) havia comunicado que a concessão do parque vizinho aos bairros Bom Fim, Cidade Baixa e Farroupilha seria mais curta, e não pelos 30 anos previstos inicialmente, e também não contaria com o estacionamento subterrâneo, elemento da proposta que mais enfrentou resistência popular.

No início deste ano, em resposta a um pedido de informação do Ministério Público (MP) Estadual, a prefeitura apontou uma "medida intermediária" de adaptação dos estudos "para uma concessão mais curta, entre 5 e 7 anos", com gestão única dos serviços atualmente instalados no parque e operados por terceiros: o Mercado do Bom Fim (com diversos permissionários), o parquinho de diversão, o trenzinho e o Refúgio do Lago. Também entraria no cálculo a área azul dos estacionamentos existentes no entorno do parque e a nova operação a ser instalada onde ficava um posto de combustíveis, na esquina das avenidas Osvaldo Aranha e José Bonifácio.

Mesmo amenizada na comparação com a ideia original, a proposta não deve ir adiante. Nos bastidores do governo, a leitura é de que não vale o desgaste político de confrontar a opinião pública, especialmente com o período eleitoral se aproximando. Os novos prefeitos e vereadores de todo o País serão escolhidos em outubro de 2024, e Melo é provável candidato à reeleição.

Coletivo Preserva Redenção caso dos gambás encontrados mortos Das quatro áreas indicadas para a concessão, a Redenção - ou Parque Farroupilha, seu nome oficial - foi a que mais mobilizou a sociedade. Na mesma semana do anúncio foi criado o, formado por frequentadores do parque e que se mantém ativo mesmo diante do recuo do governo. O grupo passou a cobrar a atuação do poder público no parque, como nonos primeiros meses deste ano.

repasse para a iniciativa privada da gestão do Marinha do Brasil e do trecho 3 da orla do Guaíba Já o, onde ficam as quadras esportivas e pistas de skate, está mais avançado e deve sair até o próximo ano. É aguardado para este mês o retorno do parecer do Tribunal de Contas do Estado, que está analisando a proposta elaborada pela prefeitura. A partir do retorno será lançado o edital.