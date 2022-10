Atos mobilizam população que rejeita concessão do Parque da Redenção

intenção de conceder abaixo assinado Desde que a prefeitura de Porto Alegre anunciou ao Parque da Redenção para gestão da iniciativa privada, grupos contrários à proposta têm se mobilizado em atos públicos. Além dovirtual, frequentadores, comerciantes e artistas buscam presencialmente a adesão de mais pessoas que também rejeitem a concessão do parque.

Na manhã de sábado, dia 22, o Coletivo Preserva Redenção, em parceria com a seccional gaúcha do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS), promoveu uma roda de conversa sobre a concessão de áreas públicas – também estão na lista da prefeitura a praia do Lami, o Parque Marinha do Brasil e o trecho vizinho na orla do Guaíba. O foco do debate, que reuniu o público em frente ao Parquinho, foi o futuro do Parque Farroupilha, nome oficial da Redenção.

“(A concessão) é o esvaziamento de tudo o que é comum; afasta a população que historicamente já é afastada”, pondera José Damico, professor do departamento de Psicanálise no Instituto de Psicologia da Ufrgs. A avaliação dele, assim como a de outras pessoas que falaram na atividade, é que a gestão privada do parque tende a alterar o perfil de público, ao selecionar quem pode frequentar o espaço de acordo com o poder aquisitivo dos serviços a serem ofertados.

“Estamos falando de valores financeiros, mas também de coisas que importam para nós”, alertou o artista Felipe Felipsen, provocando o público para que erguesse a mão quem tinha ido até o parque de carro naquela manhã. “Não é uma crítica”, disse, diante de uma mão levantada – pelo menos 50 pessoas, acompanhavam a roda naquele momento. A partir da breve enquete, constatou que “não é para estacionar que a gente vem para a Redenção, não queremos a mesma relação que se tem com um shopping”.

As falas, que se estenderam das 9h30 até o meio-dia, tiveram como base os documentos disponibilizados pela prefeitura sobre o modelo de concessão a ser adotado, que tem como uma das premissas a construção de um estacionamento na área do parque. O debate tratou de pontos da proposta e abriu espaço para quem quisesse expor sua relação com o parque. Um mapa da redenção indicava a área de concessão e o público poderia colar um pequeno adesivo no seu lugar preferido. “Dá para marcar tudo?”, brincou uma pessoa.

Vigília pela Redenção pública