Plano Diretor de Porto Alegre pode não ser votado em 2025

Considerado um projeto estratégico da atual gestão de Sebastião Melo (MDB) à frente da prefeitura de Porto Alegre, a revisão do Plano Diretor corre o risco de não sair em 2025. Caso o cenário se confirme, será mais um ano de atraso, num processo que se arrasta desde 2019.

O principal entrave no caminho do governo no momento é uma decisão judicial que invalidou parcialmente a eleição do Conselho Municipal de Direito Urbano e Ambiental (CMDUA), mais conhecido como Conselho do Plano Diretor, realizada no início de 2024. Na sentença, do dia 19 de fevereiro, o juiz de direito Gustavo Borsa Antonello, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre reconhece "ilegalidade" em quatro tópicos do edital para a eleição das entidades não-governamentais que integram o colegiado.

A prefeitura irá recorrer da decisão, já confirmaram o prefeito Melo e o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. Por se tratar de sentença, o recurso dará início a um novo processo junto ao órgão colegiado imediatamente superior - neste caso, o Tribunal de Justiça. Ainda assim, a prefeitura dependerá de uma liminar ou uma nova sentença, reformando a anterior, para se ver livre da obrigação de refazer a escolha dos conselheiros cuja eleição está considerada inválida.

Insistir em recorrer fará com que a revisão do Plano Diretor fique em suspenso, já que o seu trâmite está ligado ao Conselho. Também deixarão de ser realizadas as reuniões que analisam projetos especiais de segundo grau - nome dado pela lei a empreendimentos que geram impacto no seu entorno e, por isso, dependem da apresentação de um estudo de viabilidade urbanística (EVU) e da sua aprovação para seguir.

Além da sentença da semana passada, movida em março de 2024 para contestar a eleição do Conselho, segue tramitando na primeira instância o processo de 2023 que forçou a prefeitura a realizar a eleição. No fim daquele ano, uma liminar atendeu ao pedido para que fosse realizado o pleito, tendo em vista que a prorrogação do mandato dos conselheiros que assumiram em 2018 não encontrava respaldo legal nem no regimento do colegiado.

Em ambos os processos, há outro ponto que preocupa o poder público: a validade de atos da revisão, assim como se os processos de EVUs votados e aprovados pelo Conselho entre meados de 2020 e 2023, período das sucessivas prorrogações, e em 2024, quando atuaram os conselheiros cuja eleição foi invalidada. Até a tarde desta terça-feira a prefeitura de Porto Alegre não havia sido formalmente notificada da decisão de que a eleição foi invalidada parcialmente.

Outro motivo que pode levar ao atraso no envio do projeto de lei de revisão para a Câmara Municipal é que o governo dará prioridade ao trâmite legislativo do projeto da concessão parcial dos serviços realizados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos, o Dmae. O prefeito quer enviar a proposta para apreciação dos vereadores no primeiro semestre.

O assunto, que é polêmico e também se arrasta há anos - é tratado na prefeitura pelo menos desde 2017 - demandará muita articulação política de Melo neste ano. Assim, fica difícil imaginar que outro projeto que também tem potencial de encontrar barreiras e gerar desgaste tenha condição de ser apreciado logo na sequência.

No ano passado, após as enchentes, a vigência do convênio firmado entre a prefeitura e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para a revisão do Plano Diretor passou para o último dia do ano de 2026. O Pnud é intermediário dos contratos com consultorias que prestam apoio ao poder público na elaboração da proposta de lei que vai atualizar o regramento urbano da Capital.