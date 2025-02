Plano Diretor de Porto Alegre será 'projeto principal' depois do Dmae, diz secretário

Quando for vencido o debate sobre a concessão dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos, o Dmae, para a iniciativa privada, "sem dúvida nenhuma o projeto principal será o Plano Diretor", afirmou André Coronel, titular da Secretaria de Governo de Porto Alegre, em coletiva à imprensa após a sessão na Câmara Municipal na segunda-feira. "São os projetos mais importantes do governo neste semestre", sustenta Coronel.

A ideia do Executivo é enviar a proposta de revisão para a Câmara ao final do primeiro semestre.

Uma vez no Legislativo, a revisão será apreciada pela Comissão Especial do Plano Diretor. Autor da proposta que cria a comissão, o vereador e líder do governo Idenir Cecchin (MDB) informa que vai esperar o projeto de lei chegar à Casa para dar início aos trabalhos.

A revisão do Plano Diretor de Porto Alegre está atrasada há praticamente cinco anos - o Estatuto da Cidade prevê que a revisão da lei aconteça pelo menos a cada 10 anos, mas a votação anterior foi em 2009, sancionada em 2010. O projeto de lei, que deve ser elaborado pelo poder Executivo, passa pelo crivo popular em audiência pública e apreciado pelo Legislativo, ainda não está pronto - ou ao menos não foi divulgado.