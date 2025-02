Avança projeto de ponte que ligará Ipiranga a Antônio de Carvalho

Em dois meses estará pronto o projeto de engenharia que servirá de base para a construção de uma nova ponte sobre o Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga com a rua Attílio Bilibio, Zona Leste de Porto Alegre. A obra, que vai facilitar o deslocamento entre os dois lados da via, promete também mitigar um entrave de trânsito que tem seu "nó" alguns metros adiante: o acesso para a avenida Antônio de Carvalho.

Quem hoje sobe a Antônio de Carvalho a partir da Ipiranga, precisa antes dobrar à direita e fazer um retorno próximo da avenida Bento Gonçalves - o que não raro se transforma em congestionamento. A intervenção prevista pela prefeitura não será neste retorno e sim antes, o que permitirá aos veículos que transitam pela Ipiranga no sentido centro-bairro dobrarem à esquerda para acessar a Attílio Bilibio pela nova ponte - em 300 metros, estarão na Antônio de Carvalho, pouco acima do Hospital Independência, trajeto que hoje tem cerca de um quilômetro e meio.

projeto A ordem de início para a elaboração dofoi dada ontem, em ato simbólico próximo de onde será a ponte. O responsável pelos estudos prévios é o engenheiro civil Alexandre Henrique Casales Arvins, que já assinou o projeto de outras duas pontes no Dilúvio. O recurso para esta etapa foi destinado por meio de emenda parlamentar do vereador Jessé Sangalli (PL).

Ordem de início da elaboração do projeto foi dada ontem em ato simbólico próximo ao local da intervenção EVANDRO OLIVEIRA/JC

"Tentamos de muitas formas pensar em como resolver o problema desse gargalo", explica o vereador, que informa destinar a maior parte do recurso das suas emendas para a elaboração de projetos como este. Após a sugestão de uma servidora da EPTC, a saída encontrada foi a de propor duas pontes para desafogar o trânsito da Antônio de Carvalho com as avenidas Bento Gonçalves e Ipiranga. Uma é a da Attílio Bilibio; a outra será atrás do terminal de ônibus da Antônio de Carvalho, e também está em fase de elaboração do projeto com recurso de emenda de Sangalli.

A ponte terá mão dupla, permitindo a quem desce a Attílio Bilibio acessar a Ipiranga à esquerda, retorno que hoje precisa ser feito na avenida Joaquim Porto Villanova. Com isso, atenderá uma demanda de moradores da região, explica o secretário municipal de Obras e Infraestrutura André Flores. Ele destaca que o novo acesso fará com que ambulâncias cheguem mais fácil ao Hospital Independência - no sistema viário atual, o veículo que está na Bento Gonçalves ou no sentido centro-bairro da Ipiranga precisa subir pela Antônio de Carvalho até a rótula do supermercado Gauchão para então fazer o retorno.

A estrutura também terá travessia de pedestre. O educador físico Juan Lemos mora de um lado da avenida Ipiranga e trabalha no outro, praticamente em frente. Mas, sem a ponte, precisa percorrer um quilômetro a pé no deslocamento diário que faz há quase dois anos. "Parece que já faz um tempo que estava para sair a ponte", disse ao passar pelo grupo durante o ato de ontem. Com a nova travessia, a expectativa é encurtar o trajeto para no máximo três minutos.

Assim que estiver pronto, o projeto embasará a contratação da obra, etapa que a prefeitura quer vencer ainda este ano. Conforme Flores, a obra terá pouco impacto durante a execução, já que não deverá ser preciso interferir no trânsito. Já a obra que passará por trás do terminal da Antônio de Carvalho tende a ser mais complexa, pois terá intervenção no trânsito.