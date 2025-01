Acesso norte ao Porto Seco, em Porto Alegre, pode sair do papel com recurso de financiamentos

O acesso norte ao Complexo Logístico do Porto Seco, o Ceporto, em Porto Alegre, que liga o local até a Freeway, chega a registrar até três horas de engarrafamento em horários de pico e mobiliza empresários, que há anos cobram uma solução para o gargalo no trânsito.

A ideia de ampliar o acesso existe pelo menos desde 2008, quando se apresentou a proposta para abertura de uma nova via com mais de um quilômetro e meio de extensão, em mão dupla, ligando a avenida Plínio Kroeff à rotatória das avenidas Assis Brasil e Bernardino Silveira Amorim.

Para atender a essa demanda, está em fase de elaboração um projeto, que poderá contar com recursos dos financiamentos que a prefeitura está apta a contratar. Embora ainda não se tenha conhecimento do projeto que será executado, é certo que, para sair do papel, esta obra demandará desapropriações.

obras viárias de grande porte estão no horizonte da prefeitura de Porto Alegre para serem entregues nos próximos anos Essa é uma das. Além da ampliação do acesso norte ao Porto Seco, também estão na lista a duplicação da avenida Juca Batista, a estruturação de uma via alternativa para acesso à avenida Antônio de Carvalho e a duplicação do trecho da avenida Protásio Alves no limite com Alvorada e Viamão - esta como parte de um projeto maior, que estenderá o alargamento da Estrada Caminho do Meio até a RS-040, envolvendo os dois municípios vizinhos e o governo do Estado.

Algumas destas obras poderão contar, para sair do papel, com recursos dos financiamentos nacionais e internacionais que o município está apto a contratar. As propostas já estão em fase de estudo, elaboração do projeto ou do orçamento para a execução. As informações foram apresentadas pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura André Flores, que permanece da gestão anterior, em entrevista à rádio BandNews Porto Alegre.