Fumaça das queimadas deixa sol avermelhado no Sul do Brasil

O sol avermelhado que tem sido observado no início do dia e ao fim da tarde em muitas partes do Rio Grande do Sul tem relação com as queimadas mais ao Norte do Brasil. “Quanto mais poluição e mais impurezas no ar, maior o comprimento da onda que o caminho da luz tem que atingir”, explica o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet.

É isso que muda a coloração para o tom mais avermelhado que vemos. Já durante o dia, o tom fica mais amarelado. Em ambos casos o céu está encoberto. Schneider complementa que a coloração vermelha do sol está associado com períodos secos e com a alta poluição, ou seja, não acontece somente quando há queimadas.