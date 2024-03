Startups buscarão solução para reciclar orgânicos em Porto Alegre

Startups podem se candidatar ao Programa de Aceleração ICLEI Innovation em Porto Alegre, iniciativa da prefeitura em parceria com a Rrede de Governos Locais para a Sustentabilidade - Iclei America do Sul. O lançamento do edital foi no South Summit Brasil.

Em busca de soluções inovadoras para o problema do lixo, 10 propostas serão "aceleradas", termo que indica o apoio dado a uma empresa iniciante. O desafio será contribuir para a melhoria da gestão de resíduos orgânicos na Capital.

terceira reportagem Caminhos da Reciclagem resíduos orgânicos representam 39,7% de tudo o que é enviado para o aterro sanitário sem qualquer aproveitamento. da sériemostrou que na Capital somente os restos das podas de árvores feitas pela prefeitura passam pela compostagem, que é a reciclagem das matérias orgânicas. Isso representa 1,1% do total coletado pelo poder público. Há ainda uma estimativa de quesem qualquer aproveitamento.