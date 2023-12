Confirmadas as chapas na disputa das eleições regionais para o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

26 chapas inscritas Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, seis foram impugnadas e não seguirão no pleito. Assim, 20 chapas seguem na disputa pelas oito vagas que correspondem às regiões de gestão do planejamento (RGP), que unem bairros por proximidade. Ficaram de fora da disputa uma chapa da região 1 e uma na região 5, duas na região 2 e duas na região 8. Daspara concorrer a um assento de representação comunitária no, seis foram impugnadas e não seguirão no pleito. Assim,pelas oito vagas que correspondem às regiões de gestão do planejamento (RGP), que unem bairros por proximidade. Ficaram de fora da disputa uma chapa da região 1 e uma na região 5, duas na região 2 e duas na região 8.

As eleições regionais serão realizadas entre os dias 9 de janeiro e 6 de fevereiro (confira no calendário), sempre das 17h às 20h. Cada chapa é formada por um titular e dois suplentes. Completa a representação comunitária no conselho um conselheiro indicado pelo Orçamento Participativo.

LEIA TAMBÉM: Plano Diretor de Porto Alegre vai para a Câmara somente após a eleição municipal



O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental - mais conhecido como Conselho do Plano Diretor - conta com 27 cadeiras. O poder público, com representantes indicados pela prefeitura, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Metroplan, também soma nove integrantes.

LEIA TAMBÉM: Plano Diretor terá protagonismo no debate eleitoral em Porto Alegre



As nove vagas restantes serão preenchidas por entidades, sendo cinco de representação de classe e afins ao planejamento urbano, duas empresariais, preferencialmente da área da construção civil, e duas da área ambiental e de instituições científicas.