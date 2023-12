Em janeiro de 2024 será realizada a eleição para escolher os representantes das regiões de gestão do planejamento no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre.

As oito vagas para representantes da comunidade no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre serão disputadas por 26 chapas. As vagas correspondem às regiões de gestão do planejamento (RGP), que unem bairros por proximidade. Os nomes na disputa - cada chapa conta com um titular e dois suplentes - foram divulgados segunda-feira, dia 4, no Diário Oficial.

Também foram divulgados os concorrentes a delegados regionais, que não são atrelados às chapas, mas serão votados na mesma eleição. Todos os candidatos a titulares e suplentes das chapas são inscritos como candidatos a delegados.

RGP 1 - Centro

Chapa 1

Titular: Felisberto Seabra Luisi

1º Suplente: Manuela Dalla Rosa

2º Suplente: Paulo Gilberto de Moraes Guarnieri

Chapa 2

Titular: Kleber Olivan Ribeiro Borges de Oliveira Sobrinho

1º Suplente: Paulo Centin Dornelles

2º Suplente: Jeferson Flores Souto

Chapa 3

Titular: Guilherme Dada Echevengua

1º Suplente: Djonathan Chiarel

2º Suplente: Bernardo Mold Leal

RGP 2 - Humaitá/Navegantes/Ilhas (Noroeste)

Chapa 1

Titular: Luciano Botelho de Souza

1º Suplente: Marco Aurélio de Sá

2º Suplente: Nicolas Alcantara Rocha

Chapa 2

Titular: Vanessa Silva Gomes

1º Suplente: Fabiana Lafortuna Macedo

2º Suplente: Gabriela Santos dos Santos

Chapa 3

Titular: Adelaide da Motta Teixeira

1º Suplente: Airton Merel

2º Suplente: Paulo Renato Esteves da Rosa

Chapa 4

Titular: Luis Largman

1º Suplente: Everton Silva dos Santos

2º Suplente: Renato Fetzner

Chapa 5

Titular: Adroaldo Venturini Barboza

1º Suplente: Sandra Noeli Ferreira

2º Suplente: Carlos Alexandre Bernardes Santiago

RGP 3 - Norte e Eixo Baltazar

Chapa 1

Titular: Jackson Roberto Santa Helena de Castro

1º Suplente: Lissandra dos Santos Thomsen

2º Suplente: Francielle Cardoso da Rosa

Chapa 2

Titular: Iolanda de Oliveira Paz

1º Suplente: Adriana Cardoso do Nascimento

2º Suplente: Jorge Ronildo Silva de Oliveira

Chapa 3

Titular: Talis Fernando Rosa da Rosa

1º Suplente: Mauricio Soccol Lorenzatto

2º Suplente: Dalvimara Cristina Rocha Braga

RGP 4 - Leste e Nordeste

Chapa 1

Titular: Paulo Eduardo Francisco Gadea

1º Suplente: Luis Davi da Luz Gonçalves

2º Suplente: Thiago Pinheiro da Silva

Chapa 2

Titular: Tabatha Helena Roza de Oliveira

1º Suplente: João Fernando dos Santos Pereira

2º Suplente: Loreci de Fatima Melo da Silva

Chapa 3

Titular: Nelson Gonçalves Guimarães

1º Suplente: Lisete Bertotto Correa

2º Suplente: Andrei Fabiano Borges da Silva

RGP 5 - Glória/Cruzeiro/Cristal

Chapa 1

Titular: Sandro dos Santos Moura

1º Suplente: Ricardo Antonio Angelini

2º Suplente: Jorge da Costa Correa

Chapa 2

Titular: Wagner Pereira dos Santos

1º Suplente: Lindomar de Oliveira

2º Suplente: Milton Borges Bueno

RGP 6 - Centro Sul e Sul

Chapa 1

Titular: Luiz Antônio Marques Gomes

1º Suplente: Antônio Alberto de Melo Bertaco

2º Suplente: Gilberto da Costa Floriano

Chapa 2

Titular: Ademir Sebastião Medeiros Rodrigues

1º Suplente: Guilherme Toledo Barbosa

2º Suplente: Jacqueline Custódio

RGP 7 - Lomba do Pinheiro/Partenon

Chapa 1

Titular: Diaran Laone Camargo da Silva

1º Suplente: Marcelo Vieira da Silva

2º Suplente: Alvoni Dutra

Chapa 2

Titular: Lirian Karine Schultz Nachtigall

1º Suplente: Cacilda Correa da Silva Chaves

2º Suplente: Jane Eliane Ferreira Brochado

Chapa 3

Titular: Josue Passos de Oliveira

1º Suplente: Elenira Rejane Martins Pereira

2º Suplente: Luciano dos Passos

RGP 8 - Restinga e Extremo Sul

Chapa 1

Titular: Gilberto Cardoso de Aguiar

1º Suplente: Emerson da Silva Rodrigues

2º Suplente: Marcia Bronislava Kovaski de Aguiar

Chapa 2

Titular: Andre Luiz da Silva Seixas

1º Suplente: Juliana da Silva Lopes

2º Suplente: Eldir Jose Gazzola Antonini

Chapa 3

Titular: Mauro Corsetti

1º Suplente: Hermenegildo Fracao Jr

2º Suplente: Wagner Luis Galardao

Chapa 4

Titular: Kathielly Pereira Guimaraes

1º Suplente: Silblei Viviane Moura dos Santos

2º Suplente: Fernanda Luiza Silva dos Santos

Chapa 5

Titular: Pedro Henrique da Silva Alves Rodrigues

1º Suplente: Jair Dorneles Alves

2º Suplente: Everaldo Gomes Medina