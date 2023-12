Confira os inscritos para as eleições do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

As oito vagas para representantes da comunidade no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre serão disputadas por 26 chapas. As vagas correspondem às regiões de gestão do planejamento (RGP), que unem bairros por proximidade. Os nomes na disputa - cada chapa conta com um titular e dois suplentes - foram divulgados segunda-feira no Diário Oficial. Também foram divulgados os concorrentes a delegados regionais, que não são atrelados às chapas, mas serão votados na mesma eleição. Todos os candidatos a titulares e suplentes das chapas são inscritos como candidatos a delegados.

Já para as vagas das entidades serão escolhidas nove, sendo cinco de representação de classe e afins ao planejamento urbano; duas empresariais, preferencialmente da área da construção civil; e duas entidades ambientais e instituições científicas.

Está aberto agora o período para pedidos de impugnação das chapas das regiões de planejamento, que segue até terça-feira, dia 12 de dezembro. Podem ser invalidadas candidaturas que contrariam o previsto no edital eleitoral, explica Renata Saffer, assessora da Diretoria de Planejamento Urbano da prefeitura. São três situações: ter menos de 18 anos; ocupar cargo em comissão na prefeitura, cargo eletivo ou representação em outro conselho municipal; ou não residir na região pela qual está inscrito.



Os pedidos de impugnação devem ser feitos pelo site prefeitura.poa.br/cmdua com a apresentação de documentos que comprovem a denúncia, além de justificativa. Nos casos em que um dos candidatos da chapa for impugnado, a decisão será estendida aos demais. Para as entidades, o período para pedido de impugnação será aberto em janeiro. Em ambos os casos haverá prazo para os impugnados prestarem esclarecimentos.

Confira: