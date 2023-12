Plano Diretor terá protagonismo no debate eleitoral em Porto Alegre

Dos assuntos que estarão na pauta das eleições municipais de 2024 em Porto Alegre, um já está carimbado: o Plano Diretor. Isso porque o prefeito Sebastião Melo (MDB) decidiu que enviará para a Câmara a proposta de revisão da lei somente após as eleições municipais "mesmo que (o projeto) fique pronto antes".

Pelo calendário da prefeitura, dezembro de 2023 marcaria a realização da audiência pública, seguida do envio do projeto de lei para a Câmara. No entanto, segundo o governo, o texto que será enviado ao Legislativo ainda não está pronto. "Não concluímos a elaboração da minuta porque entendemos que restam pendentes alguns momentos de debate", informa o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, que está à frente dos trabalhos da revisão.

O cenário repete a projeção feita para o ano de 2020, quando se esperava que o trâmite dessa matéria tivesse espaço no debate eleitoral. No entanto, a pandemia de Covid-19, que ditou o rumo das discussões naquele pleito, motivou a suspensão temporária da revisão da lei que trata do planejamento urbano da cidade. O Plano Diretor pouco foi lembrado na campanha.

Em 2020, a atenção do público estava focada nos assuntos em torno da pandemia. Também contribuiu para a falta de espaço dedicado ao Plano Diretor o fato da revisão estar ainda em estágio inicial. O processo havia começado no segundo semestre de 2019 com oficinas comunitárias e foi suspenso logo no início de 2020, em março, devido à crise sanitária. As atividades participativas foram retomadas no fim de 2021.

Mas, se há quatro anos o Plano Diretor apareceu de maneira tímida nas propagandas de rádio e televisão, sendo abordado pelos candidatos apenas quando provocadas por adversários ou pela imprensa, a expectativa é que no próximo ano as campanhas eleitorais dediquem maior protagonismo ao assunto.

Essa avaliação explica, em partes, a decisão de Melo de postergar o envio do projeto para a Câmara - e assim empurrar a apreciação da matéria para o fim do próximo ano. Há um grande receio, por parte do prefeito, de "contaminar um debate que é do presente e do futuro da cidade". O inverso também é válido, já que há receio, ainda que não tão explícito, de que um assunto polêmico como o Plano Diretor domine a eleição.

Uma vez que estiver no Legislativo, a proposta de alteração da lei será tratada publicamente e receberá mais atenção da mídia, dos movimentos sociais, das entidades empresariais e, especialmente, dos vereadores. Se esse momento coincidir com a campanha à prefeitura e à Câmara, as negociações das alianças partidárias tendem a se confundir com o apoio ou não ao projeto de lei.

Soma-se a isso o contexto atual da revisão: desde outubro está suspenso o funcionamento do Conselho do Plano Diretor, atendendo a uma determinação da Justiça para realizar eleição e escolher novos representantes da sociedade para compor o colegiado. Contudo, a liminar que trata do caso coloca dúvida sobre a validade do andamento do processo até o momento, o que motiva a decisão da prefeitura de frear o trâmite.