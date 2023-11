Cancelado pela Justiça, leilão do prédio da Smov não tem nova data para acontecer

Vai levar mais tempo - e ainda não se sabe quanto - para o governo Sebastião Melo (MDB) se desfazer do prédio da antiga Smov, na avenida Borges de Medeiros, quase esquina com a avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Antes de ir a leilão, será preciso concluir o trâmite administrativo que trata do possível reconhecimento da edificação como patrimônio cultural da cidade.

O recurso da prefeitura foi negado A decisão por suspender a venda da área foi da Justiça, no domingo, 26, um dia antes do leilão que seria realizado na segunda-feira.no mesmo dia e ainda estão em análise outras possibilidades de recorrer da decisão. O pedido partiu do Ministério Público, que aponta justamente a necessidade de garantir o trâmite do pedido de tombamento, já em andamento, antes que a prefeitura se desfaça do imóvel.

Residencial Barcelona 1 e 2 Com isso, também fica suspensa a destinação de recurso financeiro, por parte da prefeitura, para a construção dos conjuntos habitacionais, no bairro Humaitá. Essa medida, anunciada pelo prefeito Melo em agosto e autorizada pela Câmara no mês seguinte, foi uma tentativa de sensibilizar a opinião pública em favor da venda do prédio, ao atrelar o ato com a construção de moradias populares.

O prédio da Smov seria leiloado pelo lance inicial de R$ 48,1 milhões - valor que, segundo o laudo de avaliação contratado pela prefeitura para a Caixa Econômica Federal, corresponde à classificação de "baixa liquidez".

A justificativa apontada no documento, um dos anexos do edital de leilão, são os considerados "fatores negativos" do imóvel. Um deles, "a metragem expressiva" - a área construída é 4 vezes a área do terreno, o que dialoga com demanda do setor da construção civil - é apontada como fator "que reduz em muito a quantidade de possíveis interessados".

Também contribuiu para a composição do valor "a necessidade de alguma manutenção na edificação e ainda o subaproveitamento do terreno". Ou seja, o valor atribuído para a venda considera a avaliação do prédio mais que o valor do terreno.