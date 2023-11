Prédio da antiga Smov vai a leilão na próxima segunda-feira na Capital

Será realizado às 10h de segunda-feira, dia 27 de novembro, o leilão do prédio (e do terreno) do município de Porto Alegre onde foi a primeira sede da Secretaria do Meio Ambiente da Capital e que abrigou a antiga Secretaria de Obras e Viação - a Smov, sigla pela qual a edificação ficou conhecida.

Paralelo a isso, uma ação movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) pede que a Justiça declare o imóvel "como patrimônio histórico cultural do município". Também é requerida a declaração do bem como tombado ou inventariado, demanda que é pleiteada desde o ano passado, e mesmo a suspensão do leilão.

Para chamar atenção ao caso, será realizado às 12h30min desta sexta-feira, um "abraço coletivo" ao prédio (avenida Borges de Medeiros, 2.244), organizado pelo Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro do Rio Grande do Sul.

defendem especialistas que pedem a sua preservação Exemplar da arquitetura modernista na cidade, o prédio é um dos primeiros a ser erguido no aterro Praia de Belas. Com destaque para a concepção moderna, o prédio tem um estilo que permite a flexibilidade de uso. Essa característica, junto com o terraço aberto, pode ser explorada numa adaptação de uso do edifício,, o que pode ser feito mesmo que o prédio passe para a iniciativa privada.