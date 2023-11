Incorporação na Fazenda do Arado será feita por etapas

Fazenda do Arado, na Zona Sul de Porto Alegre. Com autorização da prefeitura para seguir com o empreendimento a partir da aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística

Será feita por etapas a incorporação da, na Zona Sul de. Com autorização da prefeitura para seguir com o empreendimento a partir da, a próxima etapa será a busca do licenciamento para a fase 1, que, pela característica do terreno, deve ser submetido à análise da Fepam, órgão ambiental estadual. Virá da Fepam as condicionantes ambientais para implantação e operação do empreendimento.

Como a expectativa é de conseguir a licença, o proprietário da Arado Empreendimentos Imobiliários, Iboty Brochmann Ioschpe, projeta como será a ocupação da área. Em entrevista à coluna, Ioschpe informou que a proposta é apresentar ao mercado três lotes para investimento, em pelo menos duas etapas de incorporação.



Os lotes, distintos entre si, serão: um condomínio de altíssimo luxo, no estilo do complexo residencial Fazenda Boa Vista, de São Paulo; um lote residencial de alto padrão; e uma zona intensiva. Na área mais luxuosa, os terrenos serão ofertados como chácaras, com tamanho entre 5 mil metros quadrados a 10 mil m2 . Na parte de alto padrão, os terrenos serão de até 350 m2 – o modelo mescla residências, lagos e áreas comuns.

Já a zona intensiva será a mais próxima da parte consolidada do bairro Belém Novo, onde serão instalados os equipamentos públicos (como unidades de saúde e escolas) e ficarão espaços comerciais e de serviço. Neste trecho, será possível construir, além de casas, edificações de pequeno porte (o exemplo apontado é de até dois andares).



Em todas as áreas a comercialização será do lote e a construção dos imóveis ficará a cargo dos futuros proprietários. A tendência é que a parte inicialmente comercializada seja a das chácaras de até 10 mil m2. Ao todo, esse empreendimento terá área em torno de 220 hectares. A fase 1 inlcui ainda a zona intensiva. O avanço entre as fases dependerá da condição de mercado, informa Ioschpe.



empresas trabalharão na área assim que liberado o licenciamento Ainda não foi revelado qual ou quais. Existe a possibilidade de duas parceiras, podendo ser uma incorporadora, para delimitar e comercializar os lotes, e uma urbanizadora, para atender a demanda de transformação do espaço.

Além dos projetos para a área da Fazenda do Arado, Ioschpe destaca a revitalização da orla de Belém Novo, uma das contrapartidas do empreendimento, como “o desenvolvimento que vai trazer em qualidade de vida para a região”. Ele explica que um projeto já foi aprovado pelo município, mas há muitos anos, então, a

tendência é que seja refeito.