Avança projeto para construir na Fazenda do Arado

Mais de 10 anos após o primeiro pedido, volta a tramitar na prefeitura de Porto Alegre o estudo de viabilidade urbanística para o projeto da Fazenda do Arado, entre os bairros Belém Novo e Lami, em Porto Alegre. O terreno de 428 hectares receberá condomínios residenciais, comércio e serviço, expandindo a mancha urbana da Capital para ainda mais ao Sul.

Trata-se do pedido para parcelamento do solo em todo o terreno, com a delimitação dos lotes e divisão da matrícula única em menores, e também definição das áreas públicas, que serão convertidas em ruas e praças. O que será construído em cada lote, bem como a liberação para isso, virá em outro momento.

O licenciamento ambiental será conduzido pela Fepam, órgão ligado ao governo do Estado. Para este caso, o empreendedor deverá protocolar requerimento de licença prévia junto à Fepam, e as condicionantes ambientais para implantação e operação do empreendimento serão estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador.

Já aprovado pela Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento (Cauge) da prefeitura, o processo será avaliado pelo Conselho do Plano Diretor a partir da próxima terça-feira, dia 4 de julho. A relatoria do processo é do Sinduscon e a tendência é de aprovação, considerando o indicativo favorável do relator e o esforço do governo, que articulou a alteração do regime urbanístico da área, atendendo à demanda do empreendedor.