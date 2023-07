Empresa buscará parceiro para projeto na Fazenda do Arado após aprovação do EVU

Na próxima terça-feira, dia 1º de agosto, deverá ser aprovado no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre o estudo de viabilidade urbanística (EVU) para o projeto da Fazenda do Arado. Pela proposta da Arado Empreendimentos Imobiliários, proprietária do terreno, serão construídos no local condomínios residenciais, comércio e serviço. Com isso, a parte urbana da Capital será ampliada ainda mais ao Sul. Parte da área de 426 hectares, onde há uma reserva natural com mata nativa, será preservada.

O EVU trata do pedido para parcelamento do solo em todo o terreno, com a delimitação dos lotes e divisão da matrícula única em lotes menores, e também definição das áreas públicas, que serão convertidas em ruas e praças. O que será construído, bem como a liberação para isso, virá em outro momento. Também, após a análise atual, será encaminhado o pedido de licenciamento ambiental, que será conduzido pela Fepam, órgão ligado ao governo do Estado. O projeto tramita na prefeitura há mais de 10 anos -

Apesar de ter recebido cinco votos contrários nos relatos de vista no Conselho, a tendência é que a maioria do colegiado siga o voto favorável do relator, o Sinduscon, e o EVU seja aprovado. Essa é a expectativa do proprietário Iboty Brochmann Ioschpe, que aguarda esta etapa para avançar o empreendimento com a parceria de uma empresa incorporadora, ainda não revelada. O empresário falou ao Jornal do Comércio sobre a expectativa com o projeto.

Jornal do Comércio - A sua empresa, quando adquiriu a área da Fazenda do Arado, já foi pensando em fazer a urbanização e criar um condomínio?

Iboty Brochmann Ioschpe - A nossa ideia nunca foi ser o empreendedor (empreiteiro), sempre imaginamos ser o "terreneiro" e buscar um empreendedor do segmento. E isso só pode se tornar mais real com a existência do EVU. Antes disso é muito difícil ter um interessado. Então agora estamos bastante evoluídos, com uma empresa urbanizadora nacional.

JC - Já pode revelar?

Iboty - Não. Temos um memorando de entendimentos que me impede de qualquer informação.

JC - Não é a Arado Empreendimentos Imobiliários que vai construir, isso?

Iboty - Nossa ideia é que seja alguém do segmento, que tenha experiência e que tenha aporte financeiro também. Porque é um empreendimento de vulto. Então tem que ser uma empresa de um porte bom.

JC - Pelo que o senhor disse, já tem uma grande empresa interessada. Sinal de que o empreendimento está seguindo o caminho que vocês buscam?

Iboty - Está. Como eu comentei, precisávamos do EVU para ter uma conversa mais séria. Então agora temos condição de ter essa conversa séria e temos uma empresa que estamos com um entendimento. Ainda não assinamos nada a não ser um memorando, mas imaginamos que provavelmente essa empresa tenha condição de desenvolver um bairro em Porto Alegre. Ela já desenvolve em outros lugares do Brasil, basicamente focada em alto padrão. Enfim, imaginamos que ela possa fazer esse trabalho.

JC - A Arado ficaria com a administração de alguma área deste empreendimento ou a ideia é passar tudo adiante?

Iboty - A nossa ideia é não participar do desenvolvimento, mas não temos ainda a formulação jurídica para ver se é um a permuta física ou financeira. Mas um objetivo é que a gestão do empreendimento seja dessa empresa.

JC - O que é mais questionado sobre o empreendimento é por avançar com construção em direção à área que hoje tem característica rural e é de preservação ambiental…

Iboty - O EVU que está sendo aprovado impossibilita a criação de unidades nessas áreas, então, é uma afirmação totalmente incorreta, porque o EVU que define isso e só viabiliza (construções) nas áreas que não são preservadas. Então é impossível imaginarmos vir a usar essas áreas de preservação.

JC - A parte mais baixa do terreno, onde tem banhado, não receberá as construções?

Iboty - Há um estudo, vai ter que ter aterro (para as construções) na área urbanizada. A área que não for urbanizada não vai ter movimento de terra. O estudo que contratamos foca a área urbanizada.