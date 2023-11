Porto Alegre terá eleições para o Conselho do Plano Diretor; confira o calendário

liminar da Justiça Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre será renovado em eleições previstas para acontecer no início de 2024. O calendário eleitoral (confira a seguir) foi divulgado na noite de quinta-feira, dia 9, no encerramento da Conferência de Revisão do Plano Diretor Sem realizar reuniões desde a última semana de outubro em atendimento a uma, oserá renovado em. O calendário eleitoral (confira a seguir) foi divulgado na noite de quinta-feira, dia 9, no encerramento da, realizada na Pucrs desde terça-feira.

Uma ação popular questiona na Justiça a prorrogação do mandato dos integrantes eleitos para o biênio 2018/2020, mas que seguiram no cargo devido a reiteradas portarias do Executivo municipal. A liminar suspendendo o funcionamento até a realização das eleições e determinou que ocorram em até 90 dias. As inscrições terão início na segunda-feira, dia 13, quando será publicado o edital com todas as regras do processo.

A liminar da Justiça também coloca em risco decisões tomadas pelo colegiado desde julho de 2020, quando deveria assumir a nova composição. Isso porque são questionadas a validade e a legitimidade dos processos votados e das medidas deliberadas pelo conselho desde a primeira prorrogação dos mandatos. O prefeito Sebastião Melo (MDB) disse à Coluna que isso será contestado, mas o governo ainda não divulgou a estratégia de defesa.

Como serão as eleições



O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), mais conhecido como Conselho do Plano Diretor, é um colegiado tripartite, formado por entidades governamentais, não-governamentais e representantes da sociedade. A eleição dos representantes da sociedade e não governamentais deve acontecer a cada dois anos.

Serão, portanto, dois processos eleitorais. Um deles é para a definição dos oito representantes comunitários das Regiões de Gestão do Planejamento. O outro é para escolher cinco entidades, sendo elas de classe e afins ao planejamento urbano, empresariais (a prefeitura informa que preferencialmente da área da construção civil), ambientais, e instituições científicas. Também deverá ser renovado o representante do Orçamento Participativo.

Nas regiões de planejamento serão formadas chapas com conselheiros titulares, suplentes e delegados. Interessados em concorrer deverão ter pelo menos 18 anos e residir na região que irá representar. Não é autorizada a candidatura de quem exerce cargo em comissão na Prefeitura de Porto Alegre, cargo eletivo municipal, ou de representação em outro Conselho Municipal. Já as entidades eleitas indicarão os representantes.

prefeitura.poa.br/cmdua As votações serão online pelo site, onde também serão feitas as inscrições após a publicação do edital do Diário Oficial de Porto Alegre. Para mais informações, a prefeitura disponibiliza como canal de contato o e-mail [email protected]

Calendário



Regiões de Gestão do Planejamento

13/11/2023 a 30/11/2023 - Inscrições



4/12/2023 - Publicação dos candidatos inscritos



5/12/2023 a 12/12/2023 - Período para pedidos de impugnação das chapas



13/12/2023 a 20/12/2023 - Resposta aos pedidos de impugnação



22/12/2023 - Publicação dos locais de votação



22/12/2023 - Publicação do resultado final das inscrições após impugnação



9/1/2024 a 2/2/2024 - Eleições



9/2/2024 - Homologação do resultado final das eleições



Entidades

13/11/2023 a 30/11/2023 - Inscrições



4/12/2023 - Publicação as entidades inscritas



2/1/2024 a 9/1/2024 - Período para pedidos de impugnação das entidades



10/1/2024 a 17/1/2024 - Resposta aos pedidos de impugnação



19/1/2024 - Publicação do resultado final das inscrições após impugnação



8/2/2024 - Eleições *



9/2/2024 - Homologação do resultado final das eleições

* Das 14h às 17h na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Rua Luiz Voelcker, 55)